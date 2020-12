Le fonds Maugis sur les rails, premières annonces en janvier

Les dossiers répondent à trois dynamiques : développement d’activité ; création d’activité ; extension d’activité. Un prisme est donné pour favoriser « les dossiers les plus créateurs d’emplois », note Damien Meslot, président du Grand Belfort, mais aussi ceux qui favorisent « des sauts technologiques ». Un regard a aussi été porté « sur les sous-traitants », note de son côté Marie-Guite Dufay.

Ce mardi 1er décembre, le comité a étudié une vingtaine de dossiers. Des avis ont été donnés. Certains ont été directement adressés à Solutions fiducie. Les projets sont prêts à être examinés. Quelques autres ne sont pas loin d’être finalisés et certains sont à peaufiner. Entre la mi-janvier et la fin janvier, on espère que les premiers dossiers soutenus par le fonds seront connus. Peut-être cinq ou six. Après, le rythme dépend du dépôt et de l’analyse des dossiers.



Si aujourd’hui aucun dossier n’est encore validé, on repère, selon nos informations, une tonalité très nord Franche-Comté et une teinte importante autour de l’hydrogène. Pour certains, on a perdu beaucoup de temps dans la gestion de ce fonds. Marie-Guite Dufay relève pour sa part que ce temps a permis à plusieurs projets d’être « plus matures ».