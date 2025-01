Malgré l’incendie des bus, le nord Franche-Comté persévère dans l’hydrogène

« L’incendie n’est pas lié à l’hydrogène ni à son utilisation », indique le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) du Territoire de Belfort, qui gère le réseau de bus départemental. Le feu (lire notre article) est « probablement », d’origine électrique, poursuit Bruno Jamet, directeur innovation et projet du pôle de compétitivité Pôle Véhicules du Futur, implanté à Étupes (Doubs), non loin de Belfort, et organisateur du forum international Hydrogen business for climate. Après s’être déclenché dans un bus, l’incendie s’est propagé aux six bus stationnés à côté. Cet investissement s’élevait à 4,8 millions d’euros ; les bus hydrogène sont plus de deux fois plus cher qu’un bus diesel (lire notre article).

Les systèmes de sécurité ont parfaitement fonctionné, notamment le système de vidange du réservoir hydrogène, qui se déclenche à partir d’une certaine température et d’une certaine pression ; c’est le système TPRD pour thermal pressure relief device (TPRD). « Il n’y avait plus aucun risque lié à l’hydrogène, car le réservoir était vide », explique Brunot Jamet. Aucune pollution de l’air ou de l’eau n’a été constatée indique également Damien Meslot. Les batteries présentes dans les bus hydrogène sont petites, d’une puissance de 36 kW, « 10 à 20 fois plus petites » que celles des bus 100 % batterie, indique Bruno Jamet. Si l’incendie s’était déclenché dans des bus à batterie, on aurait alors eu « une pollution bien plus élevée », note-t-il.

« Cet incident permet à Belfort de gagner en expérience opérationnelle et de se positionner encore plus comme un écosystème hydrogène de référence », observe Mikaa Blugeon-Mered, spécialiste de la géopolitique de l’hydrogène et enseignant. Le pôle Véhicules du futur veut créer un groupe de travail réunissant différents experts pour « capitaliser sur cette expérience ».