Tout savoir sur le nouveau bus hydrogène d’Optymo

Le bus emporte cinq réservoirs de 320 litres chacun, stockés sur le toit. Cela représente à peine 40 kg d’hydrogène. On prévoit une consommation de 9 kg pour 100 km et l’autonomie est estimée à 400 km. En moyenne, les bus urbains parcourent 250 km par jour. Le service de la ligne 3, reliant Valdoie à la gare TGV, l’hôpital Nord Franche-Comté et Châtenois-les-Forges, est le plus long du réseau et atteint 390 km. Dorénavant, les bus seront testés. Progressivement, ils seront installés dans les rotations. Et à la rentrée, les sept bus intègreront entièrement la flotte de bus urbains. La recharge, à la station hydrogène de Danjoutin, construite par Hynamics, se fait en 10 à 15 minutes.