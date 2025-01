McPhy révise à la baisse son objectif de chiffre d’affaires 2024

Cela résulte « de l’absence de prise en compte au titre de l’exercice 2024 du projet Djewels, les parties poursuivant actuellement leurs discussions », justifie McPhy dans un communiqué. Comme le rappelle La Tribune, ce projet porté par les entreprises Nouryon et Gasunie, aux Pays-Bas, consiste à fournir un électrolyseur de 20 MW, générant 3 000 tonnes d’hydrogène par an, « afin d’alimenter un parc chimique comprenant notamment une usine de plastique ». Les discussions se poursuivent et le projet a du mal à se finaliser, à l’image d’une filière qui marque le pas, comme Le Trois le présentait dans son numéro spécial (à découvrir ici). « La filière se retrouve dans une forme de blocage », convenait alors le géopoliticien Mikaa Blugeon-Mered, spécialiste des questions d’hydrogène. À cela s’ajoute « la déduction du chiffre d’affaires d’indemnités dues au titre de la résiliation partielle d’un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d’un projet de mobilité », annonce McPhy.