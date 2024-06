Aéroparc : McPhy inaugure la plus grosse usine d’électrolyseurs de France

Un bâtiment immense se dresse sur le site stratégique de la zone d’activités de l’Aéroparc. C’est celui de McPhy. Une ancienne start-up d’ingénieurs, qui a lancé la construction de son usine à Foussemagne, à quelques kilomètres de Belfort, il y a à peine deux ans.

McPhy, née des recherches du CNRS et du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), produit des électrolyseurs alcalins sous pression à partir d’eau et d’électricité. Plus qu’une usine, c’est une « gigafactory ». Un nom que l’on attribue à sa capacité de production : 1 gigawatt par an, destiné à des industries spécifiques telles que la sidérurgie ou la chimie. L’objectif : décarboner leur production.



Aucun représentant de l’État, en raison de la période électorale qui s’ouvre, était présent à l’inauguration de cette usine, ce jeudi 13 juin. L’entreprise a bénéficié de 114 millions d’euros d’aides publiques, dans le cadre des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), pour poursuivre son développement dans la filière hydrogène. Elle doit permettre à la France d’atteindre son objectif de souveraineté en matière de capacité d’électrolyse installée (6,5 GW en 2030 et 10 GW en 2035), souligne son directeur général Jean-Baptiste Lucas.