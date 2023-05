À l’Aéroparc, l’usine d’électrolyseurs de McPhy sort de terre

L’usine sera divisée en deux. D’un côté, on fabriquera les stacks, le cœur de la technologie hydrogène. « Le cœur du réacteur », formule joliment Luc Poyen. Cet objet, qui affiche 40 tonnes à vide, compile des cellules d’électrolyse. C’est une zone qui sera très robotisée. De l’autre côté, on assemblera les EPU, pour electrolyzer process unit, équipement de 15 tonnes qui comprend les séparateurs d’hydrogène et d’oxygène, les réservoirs, mais aussi les éléments de contrôle. Ces EPU comprennent plus de 2 000 composants et l’assemblage nécessite une main d’œuvre directe, assistée par des robots pour faciliter les opérations et limiter la pénibilité. « Ce sont des métiers de geste, de précision », indique Christian Bogeat, le chef de projet de la construction de l’usine.

Ces deux éléments sont ensuite installés dans l’usine du client, pour former l’électrolyseur, qui fabriquera l’hydrogène, utilisé ensuite dans le process industriel. Selon ses besoins, les ETU et autres stacks peuvent être produire pour produire l’hydrogène nécessaire. Quatre EPU pèse ainsi l’équivalent d’un charge Leclerc, qui affiche 56 tonnes sur la balance. Deux ponts de 80 tonnes sont installés dans ce bâtiment massif pour déplacer ces objets volumineux.

À pleine capacité, l’usine emploiera près de 450 personnes. Le recrutement est donc un autre élément clé de la réussite de ce projet. France Hydrogène, qui regroupe les acteurs de cette filière en construction, référence 80 métiers liés à cette technologie. « Il faut montrer l’intérêt de la filière », convient Anne Delprat, directrice des ressources humaines de McPhy.

Lorsque l’usine sera prête, les chaines et les process de fabrication seront déverminés et calés. On fera du prototypage. La mise en route complète, avec la production des deux produits (Stacks et ETU), est prévue en 2025. « Nous sommes au rendez-vous avec un chantier qui avance », conclut Luc Poyen.