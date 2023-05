Bruno Bonnell : « Dans cette néo-industrialisation, Belfort est un vrai modèle »

Le chantier de McPhy. La future station hydrogène d’Hynamics de Danjoutin. Les ateliers des locomotives d’Alstom. Les PME en voie d’industrialisation MS-Innov et H2SYS. Le Crunch Lab de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), au Techn’Hom. Les start-ups Inocel, Mincatec, Neext engineering, Purple alternative surface, Storabelle, Parco et Energiestro… Le tour d’horizon proposé à Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, dans le Territoire de Belfort, ce mercredi 17 mai, a été large. Les fondations du passé. Le présent. Et l’avenir. Proche ou plus ou moins lointain. Mais ces projets ont tous en commun d’être des projets industriels qui maintiennent l’identité et l’ADN de ce territoire et montre sa résilience malgré des décennies de désindustrialisation et plusieurs années de plans sociaux.

« En France, quand on pense industrie, on pense Zola, quand on pense à l’agriculture, on pense à Peguy et quand on pense à l’école, on pense à Jules Ferry », déplore Bruno Bonnell, en charge de France 2030. Dans la lignée de France relance, ce plan est doté de 54 milliards d’euros, déployés sur 5 ans. Il « doit permettre de rattraper le retard industriel français, d’investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique », indique le ministère de l’Économie.

« La France a les pieds dans le XIXe siècle », regrette-t-il. Mais « [Belfort] est la démonstration qu’on peut le faire », souligne-t-il, appréciant le caractère pionnier du territoire « Dans cette néo-industrialisation, Belfort est un vrai modèle », enchaine le secrétaire général à l’investissement. Et cette dynamique doit permettre à la France de se remettre « en tête des grandes régions industrielles européennes », croit Bruno Bonnell. Il y a un an, lors du discours de Belfort d’Emmanuel Macron (lire notre article), « j’ai vu une graine d’avenir », confie-t-il. « Là, je l’ai vue pousser. » Puis de poursuivre : « La dynamique est une preuve que cela finit par payer, qu’il faut croire en l’industrie et que ce territoire n’a jamais baissé les bras. Et là, on ne repart pas de zéro. » Bruno Bonnell d’apprécier finalement de sa visite dans le Territoire de Belfort : « C’est un territoire où on se relève les manches. »