Belfort : avec Storabelle, Frédéric Pierucci veut stocker massivement l’énergie

L’entreprise lève actuellement 15 millions d’euros. D’ici l’été, elle espère embaucher une vingtaine de personnes pour porter les premières études de conversion d’une ancienne centrale à charbon, dont la localisation n’a pas été dévoilée par la start-up. Storabelle teste ainsi « la faisabilité ». Deux ans d’études sont envisagés. Et si c’est concluant, 30 mois de travaux sont prévus pour convertir le site. L’entreprise va s’installer au cœur du Techn’Hom, dans le bâtiment orange que l’on appelait le bâtiment 66, situé rue de la Découverte, installé à proximité de l’atelier de montage de la turbine Arabelle.

Sur ce projet, la start-up collabore notamment avec le commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble (Isère). Cela fait 4 ans que des gens travaillent ce sujet. Lors de la création de Storabelle, en 2021, l’ancien cadre d’Alstom voulait racheter la branche nucléaire de General Electric, dont le rachat est aujourd’hui mené par EDF. Et cette activité aurait été associée. Le projet a finalement suivi son cours, seul. Mais dès le départ, Storabelle a été localisée à Belfort. « Les compétences sont ici », assure Frédéric Pierucci, rappelant qu’ils s’appuient sur des personnes qui ont construit des centrales à charbon, nucléaire ou à gaz partout dans le monde, et sur le savoir-faire d’intégrateur et d’assemblier des équipes belfortaines. Il rappelle, également, que la moitié des centrales nucléaires en activité ont été façonnées par Alstom, et cette part est de 25 % quand on regarde les centrales à charbon. Autour de lui, aujourd’hui, ce ne sont que des ex d’Alstom. Et la volonté de « transmettre » leur savoir-faire à la nouvelle génération teinte toutes leurs interventions.

En théorie, 6 600 centrales à charbon sont à fermer dans le monde d’ici 2030 (Europe) ou 2050 (Monde). Et sur les 420 centrales nucléaires en opération, une cinquantaine sont à décommissioner d’ici 10 ans. Le potentiel de marché est donc considérable. Storabelle espère que la première unité de stockage sera en marche en 2028.