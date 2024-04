Danjoutin : la station hydrogène d’Hynamics a été inaugurée

Depuis plusieurs mois, sept bus du réseau urbain Optymo fonctionnent grâce à une motorisation électrique hydrogène (lire notre article) ; ce sont des bus électriques, motorisés grâce à une pile à combustible, alimentée par de l’hydrogène. Les premiers retours sont enthousiasmants. « C’est très efficace », convient Roland Jacquemin, le président du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui gère le réseau Optymo. Et depuis ce mercredi 3 avril, les bus peuvent s’avitailler à la station hydrogène de Danjoutin, équipement nommé BelHYnov. Il faut compter seize minutes pour faire un plein. L’hydrogène y est produit à partir de l’électrolyse de l’eau. L’électricité nécessaire à l’opération est fléchée depuis un parc éolien alsacien.

La station était attendue depuis plusieurs mois. Mais il a fallu des délais supplémentaires pour viabiliser les équipements ; c’est le lot des pionniers. Le site marque un peu plus le territoire du nord Franche-Comté du sceau de l’hydrogène, en proposant cette fois-ci une application du quotidien : une station qui produit de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable pour des bus urbains. « Belfort est depuis toujours un maillon incontournable de la filière énergie », replace Damien Meslot, président Les Républicains (LR) du Grand Belfort, glissant par ailleurs cette terre d’hydrogène qui se façonne depuis 25 ans localement. Et qui prend corps aujourd’hui. « En moins de 10 ans, Belfort est ainsi devenue une capitale de l’hydrogène », assure-t-il. « C’est une étape supplémentaire dans le déroulement d’une stratégie très forte du développement de l’hydrogène dans notre région », valide Marie-Guite Dufay, présidente socialiste du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, rappelant aussi les mutations profondes que connaît l’industrie régionale et sa nécessaire diversification. « Il faut qu’il y ait des aides massives pour faciliter la commande publique », insiste-t-elle, en s’adressant à l’État (voir le prix unitaire du bus hydrogène, ci-dessous), alors que les projets de mobilité hydrogène sont moins soutenus, ces derniers mois, que les projets de décarbonation de l’industrie. Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort, a salué un « écosystème remarquable ». Il a aussi rappelé les montants que cela implique : en comptabilisant bus et station, c’est un coût de 34 millions d’euros qu’il faut investir sur l’intégralité du projet.