Hydrogène : Bureau Veritas rejoint l’aventure du centre de certification Isthy

Si l’avenir du projet s’éclaircit, c’est aussi grâce à l’arrivée d’un nouveau partenaire. Bureau Veritas rejoint l’aventure. C’est un acteur international incontournable sur les sujets de qualité, hygiène, sécurité et environnement au travail. Il dispose notamment d’une capacité de certification des procédures et des équipements. Il intervient dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de l’automobile et du transport, ainsi que dans le pétrole, le gaz et la chimie. C’est l’entité Bureau Veritas exploitation qui rejoint le projet. En 2022, le groupe comptait plus de 82 000 salariés dans le monde, dont près de 8 400 en France. L’annonce officielle sera faite à l’occasion du Salon parisien de l’hydrogène, Hyvolution, le 30 janvier, sur le stand du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Les invitations ont été envoyées.

Si le premier calendrier n’a pas été tenu, c’est aussi qu’il est difficile de boucler le financement, estimé encore à 25 millions d’euros à l’automne 2023. Les promoteurs ont notamment sollicité une aide de l’État. Elle est en cours d’instruction. Elle a été, pendant de longs mois, en suspens. Dans les arbitrages, les crédits de France 2030 étaient notamment fléchés vers la décarbonation de l’industrie ; un projet comme celui d’Isthy, lié à la mobilité, n’était pas forcément prioritaire. Les élus du Grand Belfort et du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et les acteurs locaux de la filière se sont mobilisés auprès des services de l’État pour souligner l’importance de ce dossier, notamment pour les acteurs français du réservoir. Les signes sont aujourd’hui plus positifs sur l’avancée du dossier, mais des doutes subsistent, qu’un remaniement gouvernemental ne dissipe pas forcément. Selon nos informations, on évoque un soutien de l’ordre de 25 %.

Le Grand Belfort fournit à Isthy le terrain, à l’Aéroparc, dont le plateformage a été amorcé il y a quelques années déjà. Selon le calendrier présenté à l’automne 2023, Isthy ambitionnait de recevoir les premières machines fin 2024. Selon nos informations, ce calendrier a pu évoluer ces dernières semaines. La construction du centre et sa capacité de certification vont être phasées pour suivre la montée en puissance d’une industrie qui démarre. Une manière, aussi, de maîtriser le risque financier.

Sollicité, Dominique Darne, d’Inthy, n’a pas souhaité répondre à nos questions.