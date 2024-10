Hydrogène : Optymo a acheté 8 nouveaux bus articulés attendus en 2025

Depuis un an, les bus hydrogène sillonnent les rues de Belfort ; ils enregistrent déjà plus de 50 000 kilomètres. Ils ont roulé avec intensité. « Ça fonctionne », apprécie Franck Mesclier. Depuis l’été, ils sont toutefois à l’arrêt à la suite d’un problème technique de la station de distribution d’hydrogène de Danjoutin, opérée par Hynamics. « Nous avons eu une panne lourde sur un compresseur », confirme Christelle Rouillé, directrice générale d’Hynamics. C’est une membrane qui est en cause ; cela nécessite un remplacement. Le problème est identifié et la solution aussi.

Ce n’est pas la partie production d’hydrogène par électrolyse qui est en cause. La compression intervient dans la partie dédiée à la distribution, dans la station. « Ce sont des difficultés propres à la mise en service de produits industriels nouveaux », rassure la directrice générale de cette filiale d’EDF. « Nous sommes des pionniers », replace-t-elle également.

Une station mobile sera mise en place prochainement pour assurer l’avitaillement de quelques bus. La réparation de la pièce doit intervenir début novembre. Le retour à la normale est prévu en fin d’année, après une nouvelle phase de tests, indique Christelle Rouillé dont le discours n’est pas du tout « alarmiste ».