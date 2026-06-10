Le fonds Maugis dispose encore de près de 9 millions d’euros

Une vingtaine d’entreprises a été accompagnée par le fonds Maugis (lire ci-dessous). Depuis le début du fonds, 45 millions d’euros ont été promis et 32 millions d’euros ont été débloqués. Cette semaine, lors de sa visite annuelle (relire notre bilan 2024), Guy Maugis a visité Cristel, Gen-hy ou encore le groupe Silvant, à Maîche (Doubs) ; cette entreprise conçoit des pièces métallique pour l’industrie du luxe (maroquinerie, horlogerie, art de la table…).

Au début, le fonds a beaucoup accompagné la filière hydrogène (35% des dossiers). Son ralentissement a entraîné une baisse de l’accompagnement. Un quart des dossiers concernent des activités de métallurgie et un autre quart des projets de matériel de transport.