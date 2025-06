Ce nouveau bâtiment est éco-conçu. Nous avons travaillé avec un bureau d’études spécialisé, le bureau « Ouvert », spécialisé dans « l’écolonomie ». Il nous a accompagnés pour définir le bâtiment le plus respectueux de l’environnement possible, ce qui veut dire que nous avons fait des choix de matériaux plus vertueux. Notre charpente est en bois. Du point de vue environnemental et du bilan carbone, le bois est plus respectueux, même si les poteaux sont en béton : nous avons fait le calcul jusqu’au bout ! Le bois est aussi plus chaleureux et résiste mieux au feu. D’autre part, ce bâtiment est sur-isolé : nous sommes allés au-delà des isolations convenues normalement, pour avoir un bâtiment plus agréable à travailler, moins chaud en été, plus confortable en hiver et que nous devrons moins chauffer. Nous avons aussi étudié pas mal d’alternatives, comme la géothermie. Pour cette dernière, nous avions un problème de rentabilité : c’était un million d’euros d’investissement supplémentaire pour un bâtiment qui est déjà très gourmand financièrement. Nous n’arrivions pas à la financer ni à la rentabiliser. Nous avons opté pour des pompes à chaleur. Il y a aussi un point particulier sur ce site : nous sommes sur une ancienne friche industrielle, qui date de 1826. Et force est de constater que, à cette époque, ils n’avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd’hui pour préserver l’environnement. Beaucoup de choses finissaient au fond de l’usine, brûlées sur place. Quand on donne un coup de pioche, on tombe sur des vestiges pollués que nos ancêtres ont laissé. Nous avons dépollué et nous cherchons encore à avoir les accompagnements de l’État qui nous reviennent normalement pour financer cette partie. Ce sont 900 000 euros que nous ne pouvons pas mettre sur de l’investissement en machines pour faire de la réintégration, pour augmenter la capacité de production et pour mettre des gens devant les machines pour créer de l’emploi. C’est frustrant.