General Electric : la direction américaine répond à la mise en demeure

Le patron mondial du business réclame surtout que tous les sites améliorent « leur compétitivité opérationnelle ». Il pointe du doigt que Belfort n’a fait que 5,3 millions d’euros d’économie en 2020, contre les 12 millions visés ; Scott Strazik ne manque pas de rappeler que les projections 2021 montrent que cet objectif d’économies ne sera pas non plus atteint. Le dossier des 1 400 heures de productivité est remis plusieurs fois sur la table dans la lettre par la direction ; cette question avait généré d’importantes tensions en 2020, notamment dans la population ouvrière. On demande à ce que les salariés travaillent plus, en remettant en cause des acquis sociaux, autour de RTT notamment.

Sur la diversification industrielle, « les actions pour stimuler l’écosystème de la région de Belfort ont démarré avec le soutien de l’État et des autorités locales », écrit Scott Strazik. Il affirme que cela est fait « avec l’appui du fonds GE de 50 millions d’euros ». Ce qu’il appelle le fonds GE est le fonds Maugis. C’est une pénalité de 50 millions d’euros payée par General Electric pour ne pas avoir créé 1 000 emplois à la suite du rachat de la branche énergie d’Alstom en 2015, conformément aux accords. L’existence de ce fonds est donc consécutif au non-respect d’une partie des accords signés en novembre 2014, par General Electric. Même si ce fonds est utilisé aujourd’hui pour « l’implantation de nouvelles activités industrielles dont les perspectives en termes de création d’emplois sont prometteuses », comme le rappelle le directeur général, il ne peut pas non plus être vu comme une compensation des emplois supprimés depuis 2018 à Belfort. Ni comme un investissement de General Electric.