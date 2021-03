General Electric : une pétition européenne pour dire stop à la casse industrielle

On la trouve en anglais. En français. En polonais. En roumain. En espagnol. Ou encore en italien. En tout, la pétition est traduite en neuf langues. Ce sont les langues pratiquées là où est installé General Electric en Europe. « Cette pétition invite chaque citoyen à se positionner en faveur de politique industrielle digne des enjeux, respectueuse des femmes et des hommes qui la composent, tournée vers les besoins et non vers les seuls profits d’un groupe qui délocalise et supprime des emplois », peut-on lire dans le document, qui appelle à l’arrêt de tous les plans sociaux en cours dans le secteur énergie, la définition d’un projet industriel européen cohérent, la relocalisation en Europe de centres européens, l’investissement dans la recherche et le développement et la relocalisation de moyens de production. Selon le calcul du comité de groupe Europe, plus de 11 000 postes ont été supprimés en Europe depuis 2016.

Selon le comité, les choix de General Electric sont dictés par « une guerre énergétique mondiale ». « La Chine et les États-Unis ont déjà̀ mis en place des plans de transition énergétique dans lesquels ils ont intégré́ leurs acteurs industriels. Pendant ce temps l’Europe subit des pertes de compétences. Il ne peut pas y avoir transition énergétique sans Industrie, déplore le comité dans son avis, rendu ce vendredi. GE devrait être un partenaire industriel clé́ pour la transition énergétique, d’une part en vendant ses produits, mais aussi d’autre part en investissant pour proposer des solutions innovantes. »