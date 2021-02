L’UTBM et GE créent une chaire industrielle sur les solutions énergétiques de demain

Une chaire permet des allers-retours entre l’univers académique et l’univers industriel. On adapte les produits. On adapte les formations en fonction des enjeux de chacun et des besoins. « L’objectif de la chaire est de traiter de manière pluridisciplinaire les sciences de l’énergie et leur industrialisation », explique Maxime Buquet. Une dynamique intéressante, d’autant plus quand on sait qu’une turbine à gaz de classe HA (les plus puissantes du monde) génèrent en 12 heures plus de données qu’en contient la bibliothèque nationale François-Mitterrand confie Maxime Buquet. Dans un monde où l’on cherche une énergie verte, durable et bon marché, ces relations sont essentielles.

« General Electric et l’UTBM sont deux institutions importantes de notre territoire », apprécie Éric Koeberlé, vice-président du Grand Belfort, en charge de l’enseignement supérieur, remarquant que General Electric était l’un des plus gros employeurs du Territoire. « Et pour longtemps, je l’espère », a-t-il ajouté. « C’est une très bonne nouvelle pour le territoire que le monde de l’enseignement supérieur et l’industrie approfondissent [leurs relations] pour faire écosystème au niveau du territoire », salue pour sa part Mathieu Gatineau, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort. « C’est un récit tourné vers l’avenir », a-t-il conclut.