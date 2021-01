General Electric : les conséquences pour Belfort du départ de Patrick Mafféïs

Pour autant, le dialogue social est rompu depuis plusieurs mois entre la direction et les représentants du personnel ; le projet industriel, contrepartie du plan social, est au point mort. « De le voir partir conforte l’idée qu’il était déjà sur le départ quand il s’agissait de monter au créneau pour défendre notre projet industriel », soupire Alexis Sesmat, délégué syndical Sud Industrie. Cela explique son non-engagement à 100 %. »

« On ne pouvait plus rien faire », abonde Philippe Petitcolin, secrétaire du comité social et économique (CSE), de la CFE-CGC. « On a tapé dans la main et on lui a donné les clés du camion, poursuit-il. On lui a fait confiance, mais il a échoué lourdement. » Le leader syndical est amer. Karim Matoug, de la CGT, « n’est pas surpris par [ce] départ », rappelant qu’il a été nommé « pour gérer le PSE ».

Patrick Mafféïs est remplacé par Emmanuel Mercier, nommé directeur général de GE EPF. Il était à la tête des projets européens et il présidait en 2020 les réunions de diversification glisse Alexis Sesmat. Il a rejoint General Electric en 2005. Et il est basé à Belfort, où il va rester assure Scott Strazik dans son courrier. Et il y reste même avec « son épouse » prend le temps d’écrire le dirigeant américain ! Sa mission sera « de garantir l’alignement avec les orientations stratégiques de Gas Power ».