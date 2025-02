Sochaux : 25 contrats d’intérim transformés en CDI à Stellantis

210 ouvriers sont embauchés en CDI par Stellantis, en France, a annoncé le groupe automobile, fin janvier. Le constructeur cherche à étoffer ses équipes et ses compétences dans les usines. Ce ne sont pas de nouveaux emplois ; ce sont des intérimaires qui seront cédéisés. « En 2024, un ouvrier a eu un 14e et un 15e mois de salaire avec l’intéressement et la participation », replaçait un porte-parole de Stellantis, au Monde.