Sochaux : la CGT s’alarme de l’érosion des emplois dans l’automobile

« Si nous sommes là, c’est pour vous parler de l’érosion de nos emplois… », commentent ensemble les membres de la CGT de Stellantis Sochaux-Belchamp. Premier paramètre qui inquiète le syndicat : « aucune annonce », « aucune information » sur la sous-traitance ou sur les marchés à discuter dans l’année, note Aurore Boussard, déléguée syndicale pour Sochaux. De plus en plus de chantiers sont réinternalisés, ce qui a des conséquences sur la sous-traitance. Le transport de véhicule neuf ? Réinternalisé. La fabrication de pièces plastiques non peintes ? Réinternalisée à Rennes. En discussion ici (lire notre article). « Les sous-traitants sont inquiets. À Trecia (fabrication de panneaux de portes à Étupes, sous-traitant de Stellantis), ils n’ont plus de projet sur le moyen terme », continue Aurore Boussard.

Quant à l’emploi interne, il n’est pas meilleur, commente le syndicat. Damien Geoffroy, délégué syndical à Belchamp, remarque que chaque année, l’effectif est un peu plus bas sur l’activité de recherche et développement (R&D). « Nous étions 871 personnes au 31 mai 2024, 939 en 2023, 1 028 en 2022 et 1 189 en 2017 », liste-t-il. « Et dans ces chiffres, il faut compter les congés sénior. » Il déplore une activité de R&D en berne. « Cette année, nous avons arrêté l’activité des bancs moteurs. Il n’en reste plus qu’un. C’était pourtant l’une de nos activités historiques. » Il précise que cette activité a été transférée au Maroc et en Italie. « Il n’y a plus de projet non plus sur la mise au point moteur », poursuit-il.