Stellantis : ce projet de réinternalisation du plastique qui fait claquer des dents la sous-traitance

Le syndicat CGT de Stellantis s’alarme. L’entreprise automobile réfléchit à réinternaliser la production de pièces plastiques non peintes. Et ce pour les sites de Sochaux et Mulhouse notamment. Une information confirmée par la direction du site. Stellantis indique que le projet est en « phase d’études de faisabilité », rappelant que cette compétence est maîtrisée par le groupe dans plusieurs endroits déjà, comme à Rennes. « Nous avons présenté le projet. Et nous étudions la possibilité d’un “plastic shop” à Sochaux pour accroître la compétitivité du site. »

La nouvelle inquiète beaucoup la CGT, échaudée par un précédent. Il y a quelques mois, Stellantis a repris sous son aile la partie coffre de ses véhicules, préparés auparavant par le sous-traitant Geodis. « Une nouveauté qui ne s’est traduite ni par une vague d’embauches chez Stellantis, ni par la reprise des salariés de Geodis », déplore la CGT.

« Nous savons, de source sûre, que Stellantis veut faire avec son effectif actuel. Si embauches il y a, ce ne seront que quelques-unes et au compte-gouttes », exposent différentes sections CGT de la filière automobile. Selon eux, Stellantis va en profiter pour reprendre cette activité tout en essorant ses salariés actuels. « Pour Stellantis, là où il faut quatre opérateurs pour faire le travail ailleurs, il en faut deux, tirant sur la santé des salariés », détaillent-ils encore.

Ce 7 mars, pour alerter, des syndicalistes CGT de Forvia, Trecia, Flex’n’Gate sont présents. Ils se sentent tous concernés. C’est aussi le cas de Plastic Omnium. Auprès de leur direction, silence radio. C’est lors d’un comité social et économique (CSE) de Stellantis que l’information a été donnée, en janvier, explique alors Aurore Boussard, déléguée syndicale CGT Stellantis, lors de cette conférence de presse . « Elle a été reconfirmée lors d’un autre CSE fin février en exposant que la fabrication des pièces plastiques non peintes serait réintégrée sur les sites disposant d’un emboutissage. »