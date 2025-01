Stellantis rappelle 20 000 Peugeot 3008 et 5008 pour une vis défectueuse

20 495 Peugeot 3008 et Peugeot 5008 de nouvelle génération sont rappelés. « Les vis fixant le support de joint sphérique sur le bras de commande inférieur avant peuvent être endommagées », informe le constructeur. Avant de rassurer : « Il n’y a pas d’effet perceptible sur la voiture en cas de manque d’une vis sur une connexion. Si plus d’une vis est manquante, le support de joint à rotule tourne et la roue touchée peut changer de direction, ce qui pourrait affecter la maniabilité du véhicule dans le pire des cas. »