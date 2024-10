Montbéliard : pour recruter, Stellantis se déplace dans les quartiers populaires

« On veut aller vers les personnes », explique Brice Gaisser, responsable de l’équipe dédiée aux entreprises à l’agence France Travail Montbéliard-Hexagone, à la Petite-Hollande. « Nous allons vers les personnes les plus éloignées de l’emploi et qui ne viennent pas nous rencontrer », abonde Nathalie Gaillot, la directrice de l’agence. C’est aussi une manière d’informer qu’il y a du « recrutement », alors que le bassin de Montbéliard enregistrait 8,9 % de taux de chômage à la fin du 2e trimestre 2024, contre 7,3 % à l’échelle nationale. Et dans les quartiers prioritaires, « généralement, on double [ce taux] », appuie Marie-Pierre Granjon, directrice du pôle entreprises et territoire d’Idéis, qui porte la Mission locale. Ce sont « des recrutements qui pourraient être difficiles », convient-elle. « Il y a besoin de travailler en consortium », ajoute la travailleuse sociale, évoquant la coopération de ce « réseau pour l’emploi » entre le constructeur automobile, France travail, Ideis, les collectivités locales et les services de l’État. « On n’y arrive pas tout seul, notamment pour les métiers en tension », assure-t-elle.

Le comité communal d’action sociale (CCAS) de Montbéliard et les médiateurs des quartiers ont informé de l’opération et invité les candidats à venir avec un CV. Même si ce n’est pas forcément nécessaire. « Toute personne qui passe est un potentiel candidat », assure Brice Gaisser. Ce type d’opération pourra être renouvelé. « Le recrutement ne s’arrête pas le 4 novembre », prévient Monique Jeannaux, porte-parole de l’usine Stellantis, même si la mise en place de cette nouvelle équipe génère un important volume d’embauches. Il y a toujours un « turnover » des intérimaires à combler acquiesce Séverine Brisson.

Mustapha, pochette cartonnée sous le bras, vient de remettre un CV aux conseillers emploi de l’opération ; il a découvert l’initiative sur la toile. « Je suis demandeur d’emploi depuis le 4 octobre et je me suis dit que j’allais tenter ma chance », confie celui qui n’a pas voulu donner son nom de famille. Sonia Louchene, pour sa part, est encore en congé parental, mais elle veut reprendre le chemin du travail. Elle envisage sérieusement de tronquer sa blouse blanche d’aide-soignante pour le bleu de travail. Elle a travaillé « à PSA (sic) » il y a une vingtaine d’années et en garde un bon souvenir. Son père y a bossé pendant 42 ans. Son mari, Abdulhak, cherche aussi un emploi et réfléchit à « contacter » directement son agence d’intérim.

En novembre, l’usine comptera 6 000 collaborateurs confirme Monique Jeannaux, dont « un millier » d’intérimaires. Avec cette nouvelle équipe, l’usine sera en capacité de produire quotidiennement plus de 1 000 exemplaires. L’usine produit les nouveaux Peugeot 3008 et 5008, 100 % électriques ou hybrides. Actuellement, les voitures 100 % électriques représentent 25 à 30 % de la production indique Monique Jeannaux.