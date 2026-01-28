Le ministre de l’Industrie en visite vendredi dans le Territoire de Belfort

Sébastien Martin, alors qu'il était président du Grand Chalon. | Archives ©Le Grand Chalon
Sébastien Martin, alors qu'il était président du Grand Chalon. | Archives ©Le Grand Chalon

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’industrie, se rendra vendredi sur le site d’Alstom Belfort, puis de Lisi Automotive et de Selectarc.

Le ministre délégué à l’Industrie, Sébastien Martin, va effectuer une visite officielle dans le Territoire de Belfort durant la journée de ce vendredi 30 janvier 2026.
La première étape, le matin, sera consacrée à la visite d’Alstom Belfort. Après une période de difficultés ; le site de Belfort repart de l’avant. Le constructeur ferroviaire a multiplié les bonnes nouvelles ces derniers mois, notamment pour le site de Belfort : la première pierre d’un nouveau bâtiment le long de la voie ferrée, le lancement du recrutement de 200 personnes en 2026, la fabrication de locomotives pour l’Ukraine, la fabrication de motrice TGV dans le cadre d’une commande de la SNCF.
Le ministre délégué à l’Industrie poursuivra sa visite dans le Territoire de Belfort l’après-midi avec Lisi Automotive, à Grandvillars, puis Selectarc. Lisi Automotive a intégré en décembre 2025 l’indice boursier SBF 120, sur la place parisienne, mais vient d’annoncer la fermeture d’une usine dans le Val d’Oise, avec la suppression de 135 emplois en CDI. Selectarc est l’unique fabricant français de produits d’apport de soudage et de brasage. En 2025, Framatome a annoncé intégrer le capital de cette entreprise qui fait partie, comme Lisi, de la holding Viellard Migeon et Compagnie (VMC), née en 1796.
Avant de devenir ministre, Sébastien Martin était président du Grand Châlons.

General Electric demande à ses sous-traitants de baisser leurs prix de 20% pour faire face à la crise consécutive au covid-19.

GE Vernova annonce un chiffre d’affaires en hausse de 9 % pour 2025

Les besoins mondiaux en électricité ( pour la climatisation, la numérisation de l'économie ou l'essor de l'intelligence artificielle ) ont dopé les commandes de GE Vernova en 2025. Son chiffre d’affaires dépasse les prévisions.
La borne interactive du dispositif "Digital Détox" de la CCI du Territoire de Belfort.

Belfort : la CCI récupère 2 tonnes de matériel informatique

L’opération s’appelait « Digital détox ». De septembre à décembre 2025, la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) du Territoire de Belfort notamment collecté 2 tonnes de matériel informatique à recycler.
Esplanade de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans, dans le Territoire de Belfort.

Le plan Blanc levé à l’hôpital Nord Franche-Comté

Le plan Blanc a été levé à l'hôpital Nord Franche-Comté annonce la direction de l'établissement dans un communiqué de presse.

