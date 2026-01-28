Le ministre de l’Industrie en visite vendredi dans le Territoire de Belfort

Le ministre délégué à l’Industrie, Sébastien Martin, va effectuer une visite officielle dans le Territoire de Belfort durant la journée de ce vendredi 30 janvier 2026.
La première étape, le matin, sera consacrée à la visite d’Alstom Belfort. Après une période de difficultés ; le site de Belfort repart de l’avant. Le constructeur ferroviaire a multiplié les bonnes nouvelles ces derniers mois, notamment pour le site de Belfort : la première pierre d’un nouveau bâtiment le long de la voie ferrée, le lancement du recrutement de 200 personnes en 2026, la fabrication de locomotives pour l’Ukraine, la fabrication de motrice TGV dans le cadre d’une commande de la SNCF.
Le ministre délégué à l’Industrie poursuivra sa visite dans le Territoire de Belfort l’après-midi avec Lisi Automotive, à Grandvillars, puis Selectarc. Lisi Automotive a intégré en décembre 2025 l’indice boursier SBF 120, sur la place parisienne, mais vient d’annoncer la fermeture d’une usine dans le Val d’Oise, avec la suppression de 135 emplois en CDI. Selectarc est l’unique fabricant français de produits d’apport de soudage et de brasage. En 2025, Framatome a annoncé intégrer le capital de cette entreprise qui fait partie, comme Lisi, de la holding Viellard Migeon et Compagnie (VMC), née en 1796.
Avant de devenir ministre, Sébastien Martin était président du Grand Châlons.
- Publié le
- Pierre-Yves Ratti