Belfort : le nouveau bâtiment d’Alstom doit être opérationnel fin 2026

Il semble loin, le temps où le site belfortain d’Alstom était menacé de fermeture : l’heure est au développement, et le sourire était sur les lèvres du préfet, des élus, des responsables d’Alstom et des partenaires du projet, ce vendredi 14 novembre, lors de la pose symbolique du nouveau bâtiment qui se dressera le long de la voie ferrée, derrière la Maison du Peuple. Il est baptisé « 235B ».
Frédéric Wiscart, président d’Alstom France, a souligné que le nouveau bâtiment représente un investissement de 10 millions d’euros sur les 30 millions prévus sur le site de Belfort (le reste portant sur la mise en œuvre de nouveaux postes de production). Alstom a annoncé en avril un plan d’investissement total de 150 millions d’euros pour la grande vitesse en France. « Ce bâtiment incarne notre ambition industrielle et notre engagement pour la mobilité durable. Il témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans le site de Belfort, qui joue un rôle important dans notre développement à l’échelle nationale et internationale, » a souligné le président d’Alstom France. Le bâtiment est financé à 100 % par Alstom ; le terrain est mis à disposition pour 1 euro symbolique à la société d’économie mixte Tandem, qui assure la maîtrise d’œuvre. Son président, Yves Ménat, a souligné la rapidité de mise en œuvre du projet grâce à la fluidité des relations entre l’Etat, le Grand Belfort et les industriels. « Si vous avez besoin de 10 000 m², on a ça ; on peut vous le construire », a-t-il lancé en forme d’appel du pied pour de nouveaux projet au président d’Alstom France.
L’agilité comme atout pour l’attractivité du bassin économique
Une « agilité » saluée également par le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, qui place la capacité d’accueil d’un territoire au même niveau que la disponibilité de terrains, de compétences et l’accès aux énergies, comme critères d’attractivité d’un bassin économique.
Les 4000 m² du nouveau bâtiment lui permettront d’accueillir deux rames pour les essais et la préparation pour la mise en service commerciale, dernière phase avant la livraison au client. Il sera possible d’y effectuer du montage, ainsi que toutes les opérations à l’intérieur des rames du TGV Avelia Horizon. Il aura une longueur de 240 mètres, une largeur de 15 mètres, et une hauteur de 14 mètres.
Alstom Belfort compte actuellement 610 salariés et le nombre de personnes sur site monte à 850 en comptant les intérimaires et personnels extérieurs. Le plan de charge pour les motrices TGV est singulièrement monté avec l’annonce ces derniers mois de contrats pour Eurostar, la SNCF, le Maroc ou encore la compagnie privée Velvet. Les autres activités du site se répartissent entre les services de maintenance, la recherche et développement de locomotives pour le marché européen (en diesel, électrique, hydrogène), et enfin un volet diversification, avec la construction d’un monorail conçu en Angleterre et dont treize rames sont en cours de construction pour la République dominicaine.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’inauguration du bâtiment 235B à l’automne 2026, avec une montée en puissance progressive des activités jusqu’au premier trimestre 2027.