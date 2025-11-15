PUB

Belfort : le nouveau bâtiment d’Alstom doit être opérationnel fin 2026

La pose symbolique de la première pierre du nouveau bâtiment d'Alstom Belfort. De gauche à droite: Maxime Chatard, directeur régional SNCF Réseau, Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, Damien Meslot, président du Grand Belfort, David Journet, directeur d'Alstom Belfort (en haut), Yves Ménat, président de Tandem et Frédéric Wiscart, président d'Alstom France. | © Le Trois P.-Y.R.
La pose symbolique de la première pierre du nouveau bâtiment d'Alstom Belfort. De gauche à droite: Maxime Chatard, directeur régional SNCF Réseau, Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, Damien Meslot, président du Grand Belfort, David Journet, directeur d'Alstom Belfort (en haut), Yves Ménat, président de Tandem et Frédéric Wiscart, président d'Alstom France. | © Le Trois P.-Y.R.

Les travaux ont débuté à la rentrée de septembre, la cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée ce vendredi 14 novembre et l’entrée en fonction est prévue dans environ un an, fin 2026 : le nouveau bâtiment d’Alstom, derrière la Maison du Peuple de Belfort fera 4000 m² et représente à lui seul un investissement de 10 millions d’euros.

Il semble loin, le temps où le site belfortain d’Alstom était menacé de fermeture : l’heure est au développement, et le sourire était sur les lèvres du préfet, des élus, des responsables d’Alstom et des partenaires du projet, ce vendredi 14 novembre, lors de la pose symbolique du nouveau bâtiment qui se dressera le long de la voie ferrée, derrière la Maison du Peuple. Il est baptisé « 235B ».

Frédéric Wiscart, président d’Alstom France, a souligné que le nouveau bâtiment représente un investissement de 10 millions d’euros sur les 30 millions prévus sur le site de Belfort (le reste portant sur la mise en œuvre de nouveaux postes de production). Alstom a annoncé en avril un plan d’investissement total de 150 millions d’euros pour la grande vitesse en France. « Ce bâtiment incarne notre ambition industrielle et notre engagement pour la mobilité durable. Il témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans le site de Belfort, qui joue un rôle important dans notre développement à l’échelle nationale et internationale, » a souligné le président d’Alstom France. Le bâtiment est financé à 100 % par Alstom ; le terrain est mis à disposition pour 1 euro symbolique à la société d’économie mixte Tandem, qui assure la maîtrise d’œuvre. Son président, Yves Ménat, a souligné la rapidité de mise en œuvre du projet grâce à la fluidité des relations entre l’Etat, le Grand Belfort et les industriels. « Si vous avez besoin de 10 000 m², on a ça ; on peut vous le construire », a-t-il lancé en forme d’appel du pied pour de nouveaux projet au président d’Alstom France.

L’agilité comme atout pour l’attractivité du bassin économique

Une « agilité » saluée également par le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, qui place la capacité d’accueil d’un territoire au même niveau que la disponibilité de terrains, de compétences et l’accès aux énergies, comme critères d’attractivité d’un bassin économique.

Les 4000 m² du nouveau bâtiment lui permettront d’accueillir deux rames pour les essais et la préparation pour la mise en service commerciale, dernière phase avant la livraison au client. Il sera possible d’y effectuer du montage, ainsi que toutes les opérations à l’intérieur des rames du TGV Avelia Horizon. Il aura une longueur de 240 mètres, une largeur de 15 mètres, et une hauteur de 14 mètres.

Alstom Belfort compte actuellement 610 salariés et le nombre de personnes sur site monte à 850 en comptant les intérimaires et personnels extérieurs. Le plan de charge pour les motrices TGV est singulièrement monté avec l’annonce ces derniers mois de contrats pour Eurostar, la SNCF, le Maroc ou encore la compagnie privée Velvet. Les autres activités du site se répartissent entre les services de maintenance, la recherche et développement de locomotives pour le marché européen (en diesel, électrique, hydrogène), et enfin un volet diversification, avec la construction d’un monorail conçu en Angleterre et dont treize rames sont en cours de construction pour la République dominicaine.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’inauguration du bâtiment 235B à l’automne 2026, avec une montée en puissance progressive des activités jusqu’au premier trimestre 2027.

Alstom [dossier complet]
Les travaux pour le nouveau bâtiment d'Alstom Belfort ont commencé en septembre. | © Le Trois P.-Y.R.
Les travaux pour le nouveau bâtiment d'Alstom Belfort ont commencé en septembre. | © Le Trois P.-Y.R.

Nos derniers articles

,
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avant le match de Coupe de France à Pontarlier

Match piège pour le FC Sochaux-Montbéliard. Dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, les Jaune et Bleu affrontent le Club athlétique Pontarlier, dans le haut Doubs, ce samedi 14 novembre.
Le plan de réhabilitation de l'ex-polyclinique des Portes-du-Jura.

Montbéliard : 2 ans de travaux pour réhabiliter l’ancienne polyclinique des Portes-du-Jura

Les travaux de réhabilitation de l'ancienne polyclinique des Portes-du-Jura, à Montbéliard, débuteront à l'été 2026. Les élus de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ont approuvé, en conseil ce jeudi 13 novembre, l'avant-projet, une extension du domaine universitaire. Lors du conseil de communauté de Pays de Montbéliard Agglomération du jeudi 13 novembre, les élus ont voté sur l’avant-projet définitif de la réhabilitation de l’ex-polyclinique des Portes du Jura. Ce bâtiment, devant servir d’extension au campus universitaire, va accueillir plusieurs formations.
,
Concert de David Guetta, en 2024, sur la Grande Scène des Eurockéennes de Belfort.

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura sont les têtes d'affiche de l'édition 2026 des Eurockéennes de Belfort, a annoncé le festival, ce vendredi 14 novembre. 26 noms ont été dévoilés. Le festival se tient du 2 au 5 juillet 2026

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC