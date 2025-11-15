Belfort : le nouveau bâtiment d’Alstom doit être opérationnel fin 2026

Il semble loin, le temps où le site belfortain d’Alstom était menacé de fermeture : l’heure est au développement, et le sourire était sur les lèvres du préfet, des élus, des responsables d’Alstom et des partenaires du projet, ce vendredi 14 novembre, lors de la pose symbolique du nouveau bâtiment qui se dressera le long de la voie ferrée, derrière la Maison du Peuple. Il est baptisé « 235B ».

Frédéric Wiscart, président d’Alstom France, a souligné que le nouveau bâtiment représente un investissement de 10 millions d’euros sur les 30 millions prévus sur le site de Belfort (le reste portant sur la mise en œuvre de nouveaux postes de production). Alstom a annoncé en avril un plan d’investissement total de 150 millions d’euros pour la grande vitesse en France. « Ce bâtiment incarne notre ambition industrielle et notre engagement pour la mobilité durable. Il témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans le site de Belfort, qui joue un rôle important dans notre développement à l’échelle nationale et internationale, » a souligné le président d’Alstom France. Le bâtiment est financé à 100 % par Alstom ; le terrain est mis à disposition pour 1 euro symbolique à la société d’économie mixte Tandem, qui assure la maîtrise d’œuvre. Son président, Yves Ménat, a souligné la rapidité de mise en œuvre du projet grâce à la fluidité des relations entre l’Etat, le Grand Belfort et les industriels. « Si vous avez besoin de 10 000 m², on a ça ; on peut vous le construire », a-t-il lancé en forme d’appel du pied pour de nouveaux projet au président d’Alstom France.