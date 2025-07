Belfort : le concurrent de la SNCF Velvet dévoile son nouveau TGV

Les deux cofondateurs, Rachel Picard et Timothy Jackson, ont dévoilé vendredi en avant-première la première motrice recouverte du logo couleur lilas de ce nouvel acteur, qui veut profiter de la pénurie de trains et de l’explosion de la demande pour se faire une place dans le paysage ferroviaire. Baptisée « projet Proxima » à son origine en 2022, la compagnie change donc de nom et révèle son identité visuelle mardi lors d’une conférence de presse dans les locaux d’Alstom, à Saint-Ouen.



« En France, la grande vitesse est très avancée par rapport au reste de l’Europe », explique Rachel Picard, ancienne patronne des TGV et Intercités à la SNCF. Velvet a l’intention de se lancer sur trois lignes au second semestre 2028 : Paris-Bordeaux, Paris-Angers-Nantes et Paris-Rennes, sans arrêt intermédiaire. Des trajets où « il y a un déséquilibre jamais vu entre l’offre et la demande », observe Mme Picard. D’après elle, « 15% des gens qui veulent voyager sur ces axes ne le peuvent pas car ils ne trouvent pas de place ». Velvet promet d’en proposer dix millions par an.