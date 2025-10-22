Alstom Belfort va fournir 60 motrices pour l’Eurostar

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé ce mercredi 22 octobre avoir choisi le groupe industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option.

Pour Belfort, c’est une excellente nouvelle. L’usine, pôle mondial des locomotives, va ainsi produire au moins 60 motrices (deux par rame commandée) ; la commande pourrait être portée à 100 motrices si les 20 rames en option sont levées. Belfort participe déjà à la fourniture des 115 rames du TGV du futur, pour la SNCF.

Cette commande représente un investissement de 2 milliards d’euros avant l’arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les premiers trains issus de cette commande, baptisés Eurostar Celestia, qui ont vocation à remplacer des modèles anciens, devraient entrer en service en 2031, a indiqué Eurostar dans un communiqué. « Les 30 premières (rames) ont été commandées, 20 autres suivront », a précisé cette filiale de la SNCF, qui disposera de 67 rames une fois les 50 nouveaux trains livrés, soit « une augmentation globale de 30% » de sa flotte. Eurostar, qui opère dans cinq pays (Royaume-Uni, Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne) et s’apprête à ouvrir une liaison jusqu’à Genève, espère avec cet investissement transporter 30 millions de passagers par an.

Alstom s’est de son côté félicité dans un communiqué de l’approbation de la première tranche de la commande, qui s’élèvera pour les 30 premiers trains à 1,4 milliard d’euros. Le groupe français a annoncé un investissement de 150 millions d’euros pour accroître la capacité de production de plusieurs sites français.