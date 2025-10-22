,

Alstom Belfort va fournir 60 motrices pour l’Eurostar

Un train Eurostar Celestia en gare de Paris-Nord, Londres Saint-Pancras ou Bruxelles Midi: image générée par intelligence artificielle. Les couleurs et la livrée ne sont pas définitifs. | ©ALSTOM SA ©SPEEDINNOV SAS 2025. Advanced & Creative Design | Avelia Horizon™
Un train Eurostar Celestia en gare de Paris-Nord, Londres Saint-Pancras ou Bruxelles Midi: image générée par intelligence artificielle. Les couleurs et la livrée ne sont pas définitifs. | ©ALSTOM SA ©SPEEDINNOV SAS 2025. Advanced & Creative Design | Avelia Horizon™

Eurostar annonce ce mercredi une commande de 50 nouveaux trains à Alstom, dont 30 rames fermes et 20 en option. Dix des quatorze sites d’Alstom en France sont concernés, dont celui de Belfort, qui doit donc déjà fabriquer 60 motrices.

Pierre-Yves Ratti avec AFP

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé ce mercredi 22 octobre avoir choisi le groupe industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option.

Pour Belfort, c’est une excellente nouvelle. L’usine, pôle mondial des locomotives, va ainsi produire au moins 60 motrices (deux par rame commandée) ; la commande pourrait être portée à 100 motrices si les 20 rames en option sont levées. Belfort participe déjà à la fourniture des 115 rames du TGV du futur, pour la SNCF.

Cette commande représente un investissement de 2 milliards d’euros avant l’arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les premiers trains issus de cette commande, baptisés Eurostar Celestia, qui ont vocation à remplacer des modèles anciens, devraient entrer en service en 2031, a indiqué Eurostar dans un communiqué. « Les 30 premières (rames) ont été commandées, 20 autres suivront », a précisé cette filiale de la SNCF, qui disposera de 67 rames une fois les 50 nouveaux trains livrés, soit « une augmentation globale de 30% » de sa flotte. Eurostar, qui opère dans cinq pays (Royaume-Uni, Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne) et s’apprête à ouvrir une liaison jusqu’à Genève, espère avec cet investissement transporter 30 millions de passagers par an.

Alstom s’est de son côté félicité dans un communiqué de l’approbation de la première tranche de la commande, qui s’élèvera pour les 30 premiers trains à 1,4 milliard d’euros. Le groupe français a annoncé un investissement de 150 millions d’euros pour accroître la capacité de production de plusieurs sites français.

Belfort et neuf autres sites français

Dix des quatorze sites français d’Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet, à commencer par le site de Belfort :

  • Belfort, pour les motrices ;
  • La Rochelle, pour les voitures passagers et la gestion du projet ;
  • Villeurbanne, pour le système informatique de contrôle-commande, le système d’information
  • voyageurs et les équipements embarqués ;
  • Ornans, pour les moteurs ;
  • Le Creusot, pour les bogies ;
  • Tarbes, pour la traction et les armoires électriques ;
  • EDC Toulouse, pour les circuits électriques ;
  • Petit-Quevilly, pour les transformateurs ;
  • Saint-Ouen, pour le design et la signalisation ;
  • Valenciennes, pour les intérieurs.

 

Les nouvelles rames Eurostar Celestia seront « conçues sur mesure » dans une optique « haut de gamme », selon la compagnie ferroviaire. Ce modèle est une déclinaison de l’Avelia Horizon, le fleuron à deux étages d’Alstom, dont la SNCF a commandé 115 exemplaires.

Avelia Horizon, train à très grande vitesse, est le dernier modèle à deux niveaux d’Alstom, précise l’entreprise dans un communiqué. Il est capable d’atteindre plus de 300 km/h. Doté de deux motrices compactes et performantes et de neuf voitures articulées à deux niveaux, ce train pourra accueillir plus de 1000 voyageurs (en unité multiple). Sa vitesse maximale est annoncée à 320 km/h, tout en consommant 20 % d’énergie en moins que la génération précédente, grâce à une conception aérodynamique avancée et une traction optimisée. Les coûts de maintenance du train Avelia Horizon sont également réduits de 30 % par rapport à la génération précédente

Alstom [dossier complet]

Des livraisons espérées au milieu des années 2030

Grâce à un contrat de son actionnaire majoritaire avec Alstom, Eurostar avait « la capacité d’avoir des livraisons beaucoup plus rapidement » qu’avec les constructeurs concurrents, a expliqué à l’AFP la directrice générale d’Eurostar, Gwendoline Cazenave. Elle espère être livrée de la totalité des rames « au milieu des années 2030 », à raison de 15 rames par an. La compagnie ferroviaire entend aussi avec cette commande se préparer à l’arrivée prochaine de concurrents sur son segment le plus important, la ligne Paris-Londres, sur laquelle 8 millions de personnes sont transportées chaque année. Deux millions de passagers supplémentaires y sont attendus d’ici 2030.

Le transporteur ferroviaire italien Trenitalia et le britannique Virgin ont dit vouloir ouvrir une ligne entre les deux capitales d’ici 2029. D’autres compagnies, dont l’espagnole Evolyn et la néerlandaise Heuro, sont intéressées. Eurotunnel, la société qui gère le tunnel sous la Manche, ne cesse de chercher à attirer de nouveaux opérateurs, l’infrastructure étant en mesure d’accueillir jusqu’à 1 000 trains par jour, contre 400 actuellement (entre Eurostar, Shuttle et fret), avait indiqué son directeur général Yann Leriche.

Guerre des prix

Le groupe britannique London St. Pancras Highspeed, qui exploite la ligne à grande vitesse reliant Londres au tunnel sous la Manche, estime lui aussi qu’elle ne fonctionne qu’à 50% de sa capacité. Eurostar réclame, avant même l’arrivée des concurrents, des espaces supplémentaires, pour les voyageurs comme pour les trains, alors que les infrastructures sont déjà saturées autant dans la gare londonienne de St Pancras qu’à la gare du Nord à Paris.

En 2024, la capacité opérationnelle de St Pancras était de 1 800 voyageurs par heure, selon la compagnie, qui vise près de 5 000 par heure en 2028. Les usagers espèrent que l’ouverture à la concurrence engendrera une guerre des prix, les billets de train étant souvent bien plus chers que ceux de l’avion sur le Paris-Londres, malgré des premiers tarifs à 39 livres (ou 44 euros). Environ 19,5 millions de passagers sont montés dans un Eurostar l’année dernière, soit une hausse de 5% par rapport à 2023.

Nos derniers articles

Des ouvriers d'Arabelle solutions ont lancé un piquet de grève le 14 octobre pour contester l'annulation d'une prime.

Belfort : négociations en cours chez Arabelle Solutions

Après sept heures de réunion hier, de 16 h à minuit, les négociations reprennent ce jeudi.
Des panneaux de sensibilisation doivent faciliter la cohabitation des promeneurs et des pratiquants | CD90 - Jean-François Lamy

Le footgolf s’installe à Belfort

Un parcours de footgolf de 9 trous a été inauguré samedi au parc de la Douce
,
Elson Mendes, milieu du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.

Nul frustrant du FC Sochaux contre Quevilly

Le FC Sochaux-Montbéliard ne ramène qu'un point de Quevilly Rouen Métropole, ce mardi 21 octobre, après son match nul 1-1. Les Jaune et Bleu ont dominé et se sont procurés des occasions. Cela n'a pas suffit.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC