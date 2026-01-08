Belfort : Alstom annonce le recrutement de 200 personnes en 2026

« Notre site bénéficie d’une belle dynamique, avec des projets liés à la grande vitesse en forte croissance, tant en France qu’à l’international, et un récent contrat très important avec les Chemins de Fer ukrainiens. L’activité Services est également en plein essor. Le métier de chaudronnier soudeur est un métier noble et essentiel pour la qualité des produits pour nos clients. La croissance d’Alstom à Belfort passe par une maîtrise de ses procédés de soudage », indique David Journet, directeur du site Alstom de Belfort, cité dans ce communiqué.

Le site de Belfort a récemment bénéficié du plan d’investissement d’Alstom en France, d’une valeur totale de plus de 150 millions d’euros, pour augmenter la capacité et la cadence de production de ses sites. Sur ces 150 millions, 30 millions sont dédiés au site de Belfort, notamment la construction du nouveau bâtiment jouxtant le parking Meyer, derrière la Maison du peuple. Il est destiné aux activités de préparation à la mise en service commercial des trains à très grande vitesse, à la création d’une deuxième chaîne grande vitesse en chaudronnerie et à la finition pour la fabrication et l’assemblage des motrices de trains à grande vitesse et l’amélioration des installations dédiées aux essais statiques ainsi qu’aux essais des rames.

Au total, ce sont donc 200 recrutements qui sont prévus d’ici à décembre. Les autres recrutements porteront sur différents métiers, principalement en supply chain et en logistique, en production (monteurs, câbleurs, testeurs, chaudronniers soudeurs), dans les fonctions industrielles (méthodes et industrialisation), en qualité, en ingénierie et développement.