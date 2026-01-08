Belfort : Alstom annonce le recrutement de 200 personnes en 2026

Quelques semaines après la pose de la première pierre du nouveau bâtiment d’Alstom à Belfort (lire notre article), l’entreprise annonce le recrutement de 200 personnes dans la Cité du Lion. A commencer par des soudeurs-chaudronniers expérimentés en CDI, pour lesquels l’entreprise organise des portes ouvertes le samedi 31 janvier. « Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un plan de recrutement plus global lié à la montée en charge du site et aux nouveaux projets. En effet, c’est près de 200 personnes, qui seront amenées à rejoindre Alstom d’ici la fin d’année 2026, de manière permanente ou temporaire, sur l’ensemble de nos métiers (monteurs câbleurs, soudeurs, logisticiens, techniciens essais, industrialisation, ingénierie …) », annonce Alstom dans un communiqué.
Durant cette journée, les candidats pourront découvrir les équipes, les projets du site, ses processus et ses produits. Les soudeurs intéressés par la journée portes ouvertes ont jusqu’au 23 janvier 2026 pour s’inscrire sur une plateforme dédiée. Plusieurs dizaines de personnes sont recherchées dès le printemps 2026. Les candidats intéressés doivent s’inscrire via un formulaire en ligne (accessible ici). Une confirmation de leur participation leur sera ensuite adressée. Les personnes n’exerçant pas la profession de chaudronnier ou de soudeur, mais qui sont intéressées par une opportunité au sein du site Alstom de Belfort sont invitées à adresser leur CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : humanresources.jobbelfort@alstomgroup.com
30 millions d'investissements et 200 recrutements
« Notre site bénéficie d’une belle dynamique, avec des projets liés à la grande vitesse en forte croissance, tant en France qu’à l’international, et un récent contrat très important avec les Chemins de Fer ukrainiens. L’activité Services est également en plein essor. Le métier de chaudronnier soudeur est un métier noble et essentiel pour la qualité des produits pour nos clients. La croissance d’Alstom à Belfort passe par une maîtrise de ses procédés de soudage », indique David Journet, directeur du site Alstom de Belfort, cité dans ce communiqué.
Le site de Belfort a récemment bénéficié du plan d’investissement d’Alstom en France, d’une valeur totale de plus de 150 millions d’euros, pour augmenter la capacité et la cadence de production de ses sites. Sur ces 150 millions, 30 millions sont dédiés au site de Belfort, notamment la construction du nouveau bâtiment jouxtant le parking Meyer, derrière la Maison du peuple. Il est destiné aux activités de préparation à la mise en service commercial des trains à très grande vitesse, à la création d’une deuxième chaîne grande vitesse en chaudronnerie et à la finition pour la fabrication et l’assemblage des motrices de trains à grande vitesse et l’amélioration des installations dédiées aux essais statiques ainsi qu’aux essais des rames.
Au total, ce sont donc 200 recrutements qui sont prévus d’ici à décembre. Les autres recrutements porteront sur différents métiers, principalement en supply chain et en logistique, en production (monteurs, câbleurs, testeurs, chaudronniers soudeurs), dans les fonctions industrielles (méthodes et industrialisation), en qualité, en ingénierie et développement.