Belfort : Alstom va fabriquer 55 locomotives pour l’Ukraine

Perspective de la locomotive Traxx, développée par Alstom.
Perspective de la locomotive Traxx, développée par Alstom. | ©Alstom - image de synthèse
Alstom annonce ce lundi 17 novembre la signature d’un contrat de 470 millions d’euros pour des locomotives pour les chemins de fer ukrainiens. Elles seront conçues et fabriquées à Belfort.

A peine la première pierre du nouveau bâtiment d’Alstom est-elle posée qu’une nouvelle annonce favorable au site de Belfort survient. Alstom et les chemins de fer ukrainiens ont en effet annoncé par un communiqué, ce lundi 17 novembre, la signature d’un accord portant sur la fourniture de 55 locomotives Traxx. Le contrat, d’environ 470 millions d’euros, sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 millions d’euros) et la Banque mondiale (190 millions de dollars). Les locomotives seront conçues et fabriquées sur le site d’Alstom à Belfort, indique le communiqué d’Alstom. La livraison débutera en 2027. Le montant du contrat comprend également la formation des conducteurs de train, du personnel de maintenance et certaines livraisons de pièces.

« Ce contrat avec les chemins de fer ukrainiens représente une étape importante dans notre engagement à soutenir la modernisation du transport ferroviaire en Ukraine. Les locomotives que nous livrerons sont adaptées aux besoins spécifiques du pays en matière d’infrastructure, tout en garantissant des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées. Nous sommes fiers de contribuer à la résilience et au développement économique de l’Ukraine grâce à des solutions de mobilité durable », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d’Alstom, cité dans le communiqué.

Fiabilité et effciacité énergétique

Les locomotives commandées seront équipées de quatre bogies dans une configuration double Bo-Bo, ce qui signifie que chaque essieu sera alimenté par un moteur de traction distinct. Les locomotives à double tension seront adaptées aux systèmes de traction 3 kV CC et 25 kV CA. Avec une puissance allant de 7,2 à 9,4 MW, les locomotives pourront atteindre une vitesse de 120 km/h. Leur conception garantit une efficacité opérationnelle, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées, leur permettant de transporter des charges plus lourdes que les autres solutions actuellement disponibles sur le marché, indique le communiqué de l’entreprise française. Les locomotives électriques utiliseront des systèmes de sécurité et des outils de transmission radio de fabrication ukrainienne.

Le portefeuille de locomotives Traxx d’Alstom est le plus large du secteur et couvre la plupart des marchés mondiaux de locomotives électriques et hybrides. Ces produits vont des locomotives de manœuvre et de voyageurs aux applications polyvalentes et de fret lourd, capables de s’adapter à diverses conditions climatiques, normes et standards. Produits respectueux de l’environnement et rentables, les locomotives Traxx offrent une grande disponibilité grâce à des intervalles de maintenance prolongés ainsi qu’à une conception axée sur la facilité d’entretien et à des solutions de maintenance prédictive et basée sur l’état. De plus, plusieurs types de locomotives peuvent être équipés d’une fonctionnalité hybride, telle que le fonctionnement sur le dernier kilomètre pour les locomotives de ligne principale, afin de permettre des concepts d’exploitation plus durables et plus efficaces.

Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2025.

