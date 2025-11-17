Belfort : Alstom va fabriquer 55 locomotives pour l’Ukraine

Les locomotives commandées seront équipées de quatre bogies dans une configuration double Bo-Bo, ce qui signifie que chaque essieu sera alimenté par un moteur de traction distinct. Les locomotives à double tension seront adaptées aux systèmes de traction 3 kV CC et 25 kV CA. Avec une puissance allant de 7,2 à 9,4 MW, les locomotives pourront atteindre une vitesse de 120 km/h. Leur conception garantit une efficacité opérationnelle, une fiabilité et une efficacité énergétique élevées, leur permettant de transporter des charges plus lourdes que les autres solutions actuellement disponibles sur le marché, indique le communiqué de l’entreprise française. Les locomotives électriques utiliseront des systèmes de sécurité et des outils de transmission radio de fabrication ukrainienne.

Le portefeuille de locomotives Traxx d’Alstom est le plus large du secteur et couvre la plupart des marchés mondiaux de locomotives électriques et hybrides. Ces produits vont des locomotives de manœuvre et de voyageurs aux applications polyvalentes et de fret lourd, capables de s’adapter à diverses conditions climatiques, normes et standards. Produits respectueux de l’environnement et rentables, les locomotives Traxx offrent une grande disponibilité grâce à des intervalles de maintenance prolongés ainsi qu’à une conception axée sur la facilité d’entretien et à des solutions de maintenance prédictive et basée sur l’état. De plus, plusieurs types de locomotives peuvent être équipés d’une fonctionnalité hybride, telle que le fonctionnement sur le dernier kilomètre pour les locomotives de ligne principale, afin de permettre des concepts d’exploitation plus durables et plus efficaces.

Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2025.