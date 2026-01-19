Alstom : Belfort fabriquera les motrices pour une nouvelle commande de la SNCF

SNCF Voyageur a levé une tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom. Cette tranche représente un montant d’environ 600 millions d’euros, annonce Alstom dans un communiqué ce lundi 19 janvier 2026.

Les nouvelles rames Avelia Horizon seront exploitées en Europe. Leur livraison est attendue en 2029.

Cette commande porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de TGV, qui correspond aux besoins de circulation européenne. La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs, indique Alstom.

« Ce contrat confirme une nouvelle fois le succès de la très grande vitesse et de la plateforme Avelia Horizon, tout en illustrant l’engagement fort en faveur d’une mobilité durable et bas carbone. Conçue pour répondre aux défis technologiques et économiques, cette solution contribue activement à la transition écologique, dans un contexte où les voyageurs plébiscitent des modes de transport respectueux de l’environnement », a déclaré Frédéric Wiscart, président d’Alstom France, cité dans le communiqué d’Alstom.