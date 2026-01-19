,

Alstom : Belfort fabriquera les motrices pour une nouvelle commande de la SNCF

Le train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom.
Le train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom. | ©ALSTOM SA 2023. Advanced & Creative Design
SNCF Voyageurs vient de lever l’option pour une commande à Alstom de quinze trains à très grande vitesse Avelia Horizon. Les motrices de ces quinze TGV seront fabriquées à Belfort.

SNCF Voyageur a levé une tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom. Cette tranche représente un montant d’environ 600 millions d’euros, annonce Alstom dans un communiqué ce lundi 19 janvier 2026.

Les nouvelles rames Avelia Horizon seront exploitées en Europe. Leur livraison est attendue en 2029.
Cette commande porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de TGV, qui correspond aux besoins de circulation européenne. La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs, indique Alstom.

« Ce contrat confirme une nouvelle fois le succès de la très grande vitesse et de la plateforme Avelia Horizon, tout en illustrant l’engagement fort en faveur d’une mobilité durable et bas carbone. Conçue pour répondre aux défis technologiques et économiques, cette solution contribue activement à la transition écologique, dans un contexte où les voyageurs plébiscitent des modes de transport respectueux de l’environnement », a déclaré Frédéric Wiscart, président d’Alstom France, cité dans le communiqué d’Alstom.

Dix sites français concernés dont Belfort et Ornans

Cette levée de tranche optionnelle complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l’exploitation commerciale en France et 15 à l’exploitation commerciale en Europe, ainsi que les 30 trains commandés par Eurostar en octobre dernier, portant ainsi le total de ce contrat à 160 trains.
Dix des quatorze sites français d’Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet :

  • Belfort, pour les motrices
  • La Rochelle, pour les voitures passagers
  • Villeurbanne, pour le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués
  • Ornans, pour les moteurs
  • Le Creusot, pour les bogies
  • Tarbes, pour la traction et les armoires électriques
  • EDC Toulouse, pour les circuits électriques
  • Petit-Quevilly, pour les transformateurs
  • Saint-Ouen, pour le design et la signalisation
  • Valenciennes, pour les intérieurs
Julien Lambert, secrétaire fédéral du syndicat FNME-CGT anime la conférence.

Le PCF 90 se mobilise contre les factures d’électricité élevées

Vendredi 16 janvier, une conférence animée par Julien Lambert, secrétaire fédéral du syndicat FNME-CGT a été organisée par le Parti communiste français 90. L’objectif : mieux comprendre le système énergétique français pour pouvoir faire baisser la facture énergétique.
,
La gauche veut avancer unie pour les élections départementales du Territoire de Belfort.

Les sénatoriales, autre enjeu des municipales

Les élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars 2026. Elles seront suivies en septembre par les sénatoriales : le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône sont concernés.. Le collège des grands électeurs qui élisent les sénateurs est constitué à 95 % de conseillers municipaux.
,
Cyril Barbier, conseiller municipal d'opposition à Offemont, est candidat pour les municipales de mars 2026.

Offemont : Cyril Barbier candidat pour les municipales

Cyril Barbier, conseiller municipal d’opposition, annonce sa candidature pour les élections municipales de mars 2026.

