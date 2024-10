Héricourt : l’autorité des marchés financiers met la pression sur Gaussin

Depuis le printemps, le carnet de commandes de Gaussin a évolué confirment, par ailleurs, plusieurs sources. Des documents consultés par Le Trois l’indiquent également, sans que les marchés n’en soient toutefois informés. L’entreprise a obtenu, par deux fois, le report de l’annonce des résultats 2023, impliquant automatiquement un état des lieux du carnet de commandes ; une ordonnance du 20 septembre donne jusqu’au 30 novembre à la société Gaussin pour réunir son assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Le dernier communiqué de presse de l’entreprise évoque bien le cas Airbus (lire notre article), où le contrat est annulé, mais où la faute est renvoyée sur Metalliance. De même, selon nos informations, une commande de six véhicules d’avril 2023 qui devait être livrée au Canadien Groupe Robert à l’automne 2023 n’a toujours pas été honorée. L’énorme commande d’Amazon (325 véhicules), portée par la filiale américaine de Gaussin, n’a plus cette dimension et les livraisons sont difficiles à réaliser : Gaussin n’a plus l’usine de Saint-Vallier pour les produire, ni les fonds pour acheter les stocks.

Cette situation est remontée aux oreilles de l’autorité des marchés financiers (AMF), de sources concordantes, qui demande une mise à jour des annonces. « Il y a une certaine pression [de l’AMF] », euphémise un observateur du dossier. Sollicitée, l’autorité des marchés financiers indique par mail qu’elle « ne fait pas de commentaire sur des dossiers ou des sociétés en particulier ».

En 2015, Christophe Gaussin avait été condamné par l’autorité des marchés financiers à une amende de 500 000 euros. On lui reprochait d’avoir surévalué son carnet de commandes, diffusant ainsi une fausse information au marché. La société avait reçu une amende de 100 000 euros.

Sollicité par mail mardi en début d’après-midi, la société Gaussin n’a pas répondu. Une société qui comptait 74 salariés, au 31 mai 2024, selon un document de son assemblée générale du 18 juin, effectif en baisse de 25 % sur un an indique-t-elle. La période où Gaussin était sélectionnée pour représenter la Haute-Saône à l’exposition du Fabriqué en France, en juillet 2023, à Paris, à l’Élysée, est bien loin.