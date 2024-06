Christophe Gaussin reste directeur général du groupe Gaussin, mais perd la présidence

L’assemblée générale de ce 18 juin a nommé un nouveau conseil d’administration, composé de cinq personnalités : les quatre nouveaux administrateurs et Christophe Gaussin. Martial Perniceni et Volker Berl ne sont plus membres du conseil d’administration. Selon des documents internes, consultés par Le Trois, l’actionnaire de référence a demandé de révoquer ces deux administrateurs. “Il est crucial que les administrateurs en place partagent la vision et les objectifs de l’actionnaire de référence pour garantir une gouvernance efficace et harmonieuse”, peut-on lire dans le compte rendu. Le groupe regrette que ces deux hommes ne soient pas “en alignement avec cette nouvelle orientation stratégique”.

Tablon SPV a aussi décidé de mettre au vote “la révocation” de Steve Filipov, “pour éviter toute ambiguïté sur la composition du conseil d’administration”. Des recours juridiques avaient été engagés à la suite d’une assemblée générale convoquée par Martial Perniceni et Volker Berl, début mai, et au cours de laquelle Steve Filipov avait été nommé directeur général. L’assemblée générale de ce 18 juin a approuvé ces trois révocations.

À la suite de l’assemblée générale, le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de président, dévolue à Jakub Sip, et de directeur général, confiée à Christophe Gaussin. L’entreprise familiale n’a plus totalement la mainmise. C’est une page qui se tourne à Héricourt. Les prochains mois permettront de définir quelles seront les conséquences ou opportunités que cela ouvre pour les sites de Bourgogne-Franche-Comté.

Du côté de Metalliance, les offres de reprises pouvaient être déposées jusqu’au 17 juin. L’entreprise est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon (Côte-d’Or) depuis le 17 mai.