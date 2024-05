Héricourt : mais que se passe-t-il chez Gaussin ?

Une procédure de sauvegarde est engagée par le tribunal de commerce de Vesoul (Haute-Saône), à l’égard du groupe Gaussin, dont le siège est à Héricourt (notre article). Cela met fin aux négociations avec le fonds américain et cela met fin à la mission de Steve Filipov. Le groupe Gaussin se retrouve dans cette situation « par ricochet » commente-t-on en interne.

Le groupe fait face à des problèmes de trésorerie, liée notamment à des problématiques de facturation. Les produits sont payés à réception sur site ; hors, la distance de livraison est telle que plusieurs mois sont parfois nécessaires pour l’acheminement, retardant ainsi les paiements. La non production des véhicules pour Amazon a aussi réduit l’enveloppe disponible. Du côté de Metalliance, on souffle que Gaussin n’avait pas assez investi pour produire. Et que les coûts de production étaient supérieurs au prix de vente du véhicule de logistique. Gaussin indique qu’il a fait passer le capital de Metalliance de 2 à 13,5 millions d’euros en 16 ans. On sent des tensions entre la maison-mère et sa filiale, mais qui ne sont pas nouvelles, liées à des problématiques “de flux financiers internes”, indique un élu de Saône-et-Loire. “Gaussin ne pouvait pas honorer les commandes car il n’avait pas le cash“, estime une source économique régionale.

En 2023, le groupe Gaussin enregistre un chiffre d’affaires de 35,7 millions d’euros, contre 57,1 millions d’euros en 2022, soit une diminution des revenus de 37,5% en 2023. L’activité travaux souterrains de Metalliance a généré un chiffre d’affaires de 23,3 millions d’euros en 2023, soit 65 % du chiffre d’affaires consolidés du groupe. Gaussin a déjà acté une première restructuration en février, par sa sortie du capital du fabricant de véhicules autonomes Navya à Villeurbanne (Rhône) qu’il avait repris en 2023 avec le Japonais Macnica. Il prévoit de lui céder sa participation de 51 % dans la société, rebaptisée Gama. Une source de la filière hydrogène confirme également que les projets hydrogène sont mis au placard.