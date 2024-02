Un nouveau directeur pour remettre Gaussin sur la bonne voie

Gaussin détient Metalliance à 98 % depuis 2020. Il l’a intégrée dès 2008. Gaussin s’appuie sur le savoir-faire industriel de Metalliance pour assembler ses tracteurs de manutention et l’entreprise de Saône-et-Loire diversifie sa production, orientée vers les véhicules souterrains mais en retrait ; la production doit notamment être tirée par le marché de la logistique fourni par Gaussin.

Metalliance est aujourd’hui dans une procédure de sauvegarde. Les conséquences sont « minimes », assure-t-on du côté de Gaussin, car l’entreprise peut toujours produire. « C’est une procédure juridique qui permet de pallier des difficultés de trésorerie et des problématiques financières à court-terme en réorganisation les flux financiers, en apportant de la trésorerie et réorganisant la dette (moratoire sur des charges sociales par exemple) », détaille-t-on du côté du siège de Gaussin, à Héricourt, qui rappelle avoir déjà investi 20 millions d’euros via, notamment, deux augmentations de capital. « La volonté collective est que l’entreprise puisse retrouver un fonctionnement normal afin de reprendre nos relations commerciales et contractuelles avec nos clients et fournisseurs », assure Gaussin.

La procédure de sauvegarde a toutefois connu une péripétie étonnante. La Cour d’appel de Dijon a retoqué le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, “pour cause de suspicion légitime de la tierce opposition”, peut-on lire dans l’ordonnance du jugement, en date du 19 février. On reproche au président du tribunal de commerce, Gérard Morel, d’avoir des liens d’affaires avec Metalliance, via la société CGM, détenue aujourd’hui par ses deux fils. La procédure va être dépaysée à Dijon.