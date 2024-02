Gaussin : des résultats fragilisés par les soucis de livraison de Metalliance

Un programme d’actions « à court terme » est engagé pour faire face. Gaussin vend ses 51 % de participation dans Gama, société qui a repris et sauvé en avril 2023 le cosntructeur de navettes autonomes Navya, à Villeurbanne (Rhône). Gaussin va vendre au Japonais Macnica, qui détient déjà 49 % de Gama. L’opération est prévue au printemps. Gaussin, qui emploie 400 personnes, va « poursuivre le recentrage stratégique sur les activités porteuses et matures : logistiques, portuaires et travaux souterrains », selon son communiqué. Stéphane Le Corre a aussi rejoint le groupe, comme directeur de la transformation opérationnelle et structurelle du groupe, pour accompagner la transformation de l’entreprise. Ce Polytechnicien a été dirigeant à Segula, mais aussi chez Alstom. Et l’objectif aujourd’hui est simple : livrer, livrer et livrer.

Le carnet de commandes affiche 148 millions d’euros, contre 130 millions d’euros un an avant. AU 31 décembre, ce carnet contenait notamment la production de 434 ATM pour le secteur de la logistique, en Amérique du Nord.