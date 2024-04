Héricourt : Gaussin placé en procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde a été ouverte mercredi, pour une période de six mois, par le tribunal de commerce de Vesoul, a annoncé dans un communiqué l’entreprise dont le siège se trouve à Héricourt (Haute-Saône). “Le maintien de l’emploi et des compétences reste la priorité absolue du groupe”, a-t-elle précisé. Ce placement est la conséquence des “difficultés opérationnelles et de gouvernance” auquel le groupe familial fait face depuis plusieurs mois et qui ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires, a-t-elle exposé.