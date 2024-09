Le constructeur de véhicules logistiques Gaussin en redressement judiciaire

Après des cessions de filiales, cette entreprise basée à Héricourt n’emploie plus que 85 salariés contre 400 au début de l’année, selon les chiffres communiqués par sa direction. La conversion de la procédure de sauvegarde de l’entreprise, ouverte en avril, en un redressement judiciaire avec période d’observation de six mois a été décidée par le tribunal de commerce de Vesoul à l’issue de son audience de mardi, a-t-on appris auprès de son greffe. “Nous attendons encore le procès-verbal du délibéré, mais la décision de redressement nous a été notifiée par téléphone”, a confirmé jeudi à l’AFP un porte-parole de Gaussin. L’entreprise va “travailler” durant les six prochains mois sur “deux options: un plan de continuation” avec l’actuelle direction, ou “une cession”, a précisé le porte-parole.

Le conglomérat industriel et militaire tchèque CSG (Czechoslovak Group), actionnaire de référence de la société cotée détenue principalement par le public, en avait pris le contrôle en juin en concentrant quatre des cinq sièges du conseil d’administration. Celui-ci est complété par l’héritier de la famille fondatrice Christophe Gaussin, qui est demeuré directeur général.