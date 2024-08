Gaussin : le tribunal valide l’offre de reprise de Metalliance par le consortium franco-américain

“Cette décision marque un tournant décisif pour l’entreprise, assurant ainsi la préservation de 145 emplois qualifiés et un investissement de 10 millions d’euros”, s’est félicité dans un communiqué le consortium franco-américain, qui s’engage à reprendre 145 des 174 salariés de Saint-Vallier (Saône-et-Loire). Dirigé par le Franco-Américain Steve Filipov, ce consortium réunit Corail-SM, filiale française du fonds américain Coral Reef, ainsi qu’un autre fonds américain, Sandton Capital, et deux industriels: le français Novium (engins de travaux ferroviaires) et l’américain Mining Equipment.