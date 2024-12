Pays de Montbéliard : quel bilan après une année de Capitale française de la culture ?

Contrairement à Villeurbanne, première ville Capitale française de la culture, qui avait proposé une édition – beaucoup – plus spectaculaire, PMA a misé sur une approche sobre, souvent décrite comme discrète. « La plupart des projets ont été dans le mouvement d’aller vers. Nous n’avons pas érigé de grand totem, à l’opposé de Villeurbanne qui était plus grandiloquente dans les formes qu’elle a proposé. On était sur la sobriété, le pas de côté », détaille Licinio Da Costa, directeur adjoint de Ma Scène Nationale.

« Nous avons voulu aller vers les habitants, notamment ceux éloignés de la culture », complète Magali Duvernois. L’ambition de rapprocher la culture des habitants s’est concrétisée avec des événements hors des lieux habituels, comme des récitals dans des églises, des projections dans des communes rurales. Le « Bus d’Hélène » a sillonné 10 communes, apportant une programmation culturelle mobile et accessible.

L’année a aussi intégré des enjeux écologiques, en travaillant sur des parcours moins polluants pour les tournées artistiques. Des thématiques environnementales comme l’eau et la biodiversité. On repense notamment à la fête des Vergers, valorisant l’agriculture durable et la biodiversité. Des balades musicales et contées, invitant à privilégier les mobilités douces. Ou la pièce « Trop ou pas assez » de la compagnie Gakokoé, explorant les enjeux de l’eau.

Le budget de 5 millions d’euros – dont 2 millions supplémentaires dédiés à cette année spéciale – a permis de concrétiser le projet. Toutefois, la question des moyens à long terme pour la culture reste en suspens à PMA. « Avec les contraintes budgétaires des collectivités, il y aura des choix à faire excessivement difficiles », concède Magali Duvernois.