« Le coeur du projet a pour ambition de rassembler tous les publics. Le choix de la jeunesse était une évidence au début du projet mais nous avons souhaité élargir au maximum la programmation sur un spectre musical large afin d’intéresser et de rassembler toutes les générations », commente Matthieu Spiegel.

Avec un début de soirée destiné à tous les publics, vers 22h, « les instruments passeront en backstage pour laisser place aux platines avec Etienne de Crecy, Elisa do Brasil et The Bloody Beetroots. Plus on va avancer dans la soirée et plus le public va se rajeunir », poursuit-il. Une scène « sound system » viendra aussi s’installer entre les deux scènes habituelles. « Cela permettra d’avoir de la musique en continu, en ping-pong », explique Matthieu Spiegel.