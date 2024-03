Sur scène, Hervée De Lafond, l’une des trois commissaires artistiques de cette année culturelle, organisatrice à part entière de cette cérémonie, n’a pas eu la langue dans sa poche. Elle a offert un spectacle quelque peu particulier. « Dégagez, dégagez tous de devant la scène », vocifère-t-elle, prenant aussi à partie les « gardes du corps » de Gabriel Attal, alors que celui-ci fait son arrivée au niveau de l’estrade où il est attendu. Elle n’hésite pas à tutoyer le Premier ministre, l’appelant « le gosse ». Jurant à coups de « merde », « Cassez-vous », et autres joyeux noms d’oiseaux.

Pas le temps de s’installer: le Premier ministre en prend pour son grade. Elle l’invective ; le ton impertinent en étonne plus d’un. “Tu es venu en avion alors qu’il y a un TGV? Tu te prends pour qui? Pour le Premier ministre ? » Elle rappelle devant tous que le thème de “Capitale française de la culture” est « la sobriété ». Dans la foule, le ministre se fait huer. Et elle ne s’arrête pas là, en reprochant l’absence « choquante » de Rachida Dati, ministre de la Culture, ou encore les 200 millions d’euros d’annulation de crédits pour le ministère de la Culture en 2024. Nouvelle huée pour le Premier ministre.

Gabriel Attal, qui fête ses 35 ans, se permet de lui renvoyer la balle, en exposant : « Je me souviendrai toute ma vie de cet accueil. On m’avait dit, Hervée, que tu étais extraordinaire; je confirme. On m’avait dit que c’était un joyeux bazar, je confirme aussi. » Et de prononcer ensuite, sans sourciller, son discours.

« Ce qui permet de partager et d’être ensemble, c’est la culture, ce sont nos artistes, nos professeurs, les régisseurs, les techniciens, les bénévoles. On a besoin de rassemblement, d’unité, et c’est la culture qui le permet », poursuit-il devant 3 000 personnes environ, qui lui entonnent en chœur un “joyeux anniversaire”.