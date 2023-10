Montbéliard : le commissaire de la Capitale française de la culture jette l’éponge

Comme commissaire artistique, Philippe Fourchon devait mettre en musique les actions et les propositions liées aux évènements organisés en 2024 par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), sous l’égide du label Capitale française de la culture 2024, attribué à la collectivité en janvier 2023 (lire notre article). Sa mission était de « faire quelque chose de lisible, visible et ambitieux », expliquait-il le 29 juin dernier.

Recruté avant l’été, le commissaire a déjà démissionné. Est-ce que cela inquiète l’exécutif de l’agglomération ? « Non », répond Charles Demouge, le président Les Républicains (LR). « C’est un problème, mais les problèmes, on les résout », ajoute-t-il, glissant qu’il n’avait pas « mis dehors » l’intéressé. Une chose est certaine, les deux hommes n’étaient pas sur la même longueur d’ondes. « Il y avait une équipe constituée, avec un commissaire artistique que l’on a choisi, mais qui, pour moi, ne travaillait pas en phase avec notre identité, notre savoir-faire et notre territoire de 72 communes », développe Charles Demouge. Il reproche aux propositions de l’ancien commissaire de pouvoir être proposées n’importe où. « D’être bateaux », indique-t-il. « Il faut apporter la culture dans les 72 communes », appuie-t-il encore.

« Il avait intégré des choses extérieures très intéressantes », estime, pour sa part, Jean Fried, maire d’Allenjoie, membre du groupe d’opposition Indépendants et solidaires et membre du comité délibératif de Capitale française de la culture. « Je faisais confiance à Philippe Fourchon pour bousculer le local tout en intégrant les communes », ajoute-t-il.