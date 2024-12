Montbéliard : le circuit historique du château rouvre le 21 décembre

Rendez-vous le 21 décembre pour redécouvrir le musée du château de Montbéliard, avec des départs possibles toutes les 15 minutes de 14 h à 20 h. Les visiteurs, dans un musée de 1 180 m2, pourront parcourir un circuit de 15 salles et 865 m2 d’exposition. Avec une collection riche de 500 000 objets, le musée fait la part belle aux œuvres restaurées et aux trésors cachés de ses réserves. Entre 250 et 300 œuvres seront exposées, dont des sculptures, des peintures, des minéraux, et des objets d’archéologie. On retrouvera également un cabinet de curiosité, reconstitué par rapport à ce qu’il a pu être dans le passé.

Les visiteurs auront également accès à des espaces jusqu’ici fermés, notamment les tours du château, qui pourront désormais se visiter librement. Les extérieurs ne sont pas en reste : une terrasse revitalisée et parée de graviers en nid d’abeilles offrira une vue dégagée sur Montbéliard, avec des parterres inspirés « des plus beaux parterres de l’univers », expliquait Cécile Rey-Hugelé lors d’une visite en avant-première le jeudi 7 novembre.