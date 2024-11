Découverte du château de Montbéliard à l’issue de la première phase de rénovation

Les visiteurs pourront bientôt explorer l’histoire du château, sous une nouvelle forme. « Le circuit historique n’était plus en phase avec les attentes du public ni avec les normes actuelles des musées », explique Cécile Rey-Hugelé, directrice et conservatrice des musées de Montbéliard, qui a mené une visite guidée du site pour présenter les avancées du projet.

Réparti sur sept bâtiments et couvrant 9100 m², le château abrite un musée de 1 180 m2. La première phase des travaux, a permis de repenser le parcours de celui-ci, composé de 15 salles et 865 m² d’exposition. La première salle du musée, où entreront les visiteurs, est encore en travaux, ce jeudi 7 novembre. Difficile de se projeter. Mais d’ici fin décembre, elle disposera d’une maquette interactive du territoire, sur laquelle seront projetées le relief du territoire.Un court métrage de six minutes retracera la géographie et l’histoire des lieux tout à côté. « Cette rénovation consiste à revoir le discours et les contenus scientifiques, en profitant de l’apport des nouvelles technologies numériques », précise Cécile Rey-Hugelé.

Avec une collection riche de 500 000 objets, le musée fait la part belle aux œuvres restaurées et aux trésors cachés de ses réserves. Entre 250 et 300 œuvres seront exposées, dont des sculptures, des peintures, des minéraux, et des objets d’archéologie. On retrouvera également un cabinet de curiosité, reconstitué par rapport à ce qu’il a pu être dans le passé.