PMA : le flou entretenu autour de la programmation de Capitale française de la culture

Trois temps marquants sont annoncés : la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu le 16 mars 2024 à l’Axone. « Une cérémonie populaire », explique le président, sans plus de détails, sinon que ce sera « en extérieur ». Un festival aura lieu à la rentrée, « mais on ne sait pas tout à fait quand en septembre ». Et une cérémonie de clôture aura lieu mais « on ne sait pas encore grand-chose », souffle le président de l’Agglomération.

Le président l’affirme : « Il n’y a rien de secret mais rien n’est fixé », contrebalançant l’idée de « suspens » évoqué plus tôt. Magali Duvernois, vice-présidente en charge de la transition écologique et du commissariat artistique tempère : « On travaille mieux sous pression et nous serons prêts. L’idée n’est pas de tout annoncer d’un coup. Cela va être une très belle année. » Sous pression, car le départ du précédent commissaire de Capitale française de la culture a obligé à recruter un nouveau commissariat entre fin septembre et début octobre (lire par ailleurs). Peut-être aussi, parce que l’appel à projet a été clôturé le 1er octobre, laissant déjà, à l’origine, seulement trois mois pour construire une programmation.

Le premier événement, deux mois avant la cérémonie d’ouverture (!), sera le concert de l’orchestre Victor-Hugo le 14 janvier, qui a conçu l’hymne de Capitale française de la culture. Si les événements portés par PMA pendant cette année ont été annoncés comme gratuits, ce rendez-vous ne le sera pas, car c’est un « rendez-vous habituel » qui se déroule aussi les autres années. « Capitale française de la culture est un plus, il n’est pas question de plomber les événements habituels », détaille encore Charles Demouge. En clair, il faut comprendre que tous les projets seront regroupés sous la même estampille. Mais il y aura deux types d’événements : les « habituels » qui pourront être payants. Et ceux montés exclusivement pour Capitale française de la culture qui seront garantis gratuits. Magali Duvernois rassure : « Cela concernera 90% de la programmation. » Une programmation qui ne sera donc pas dévoilée avant… le 1er janvier. « D’ici là, vous saurez tout »,détaille Charles Demouge. Mystère entretenu, ou flou… artistique, chacun peut choisir son camp en attendant la nouvelle année.