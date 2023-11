Montbéliard : un nouveau commissariat artistique chargé de monter la programmation de Capitale française de la culture

Après la démission de Philippe Fourchon, commissaire artistique de Capitale française de la culture 2024 (label attribué aux pays de Montbéliard) il y a plus d’un mois, les inquiétudes étaient grandes concernant tout le travail qu’il restait encore à accomplir, notamment pour établir à temps la programmation. Le 17 novembre, un nouveau commissariat artistique a été annoncé pour lui succéder. Et il est composé de trois personnalités culturelles du territoire. Matthieu Spiegel, ancien directeur du Fimu à Belfort et actuel directeur du Moloco à Audincourt. Hervée De Lafon, directrice du théâtre de l’unité à Audincourt ainsi que Yannick Marzin, directeur de MA scène nationale à Montbéliard. Ils vont se partager le commissariat du projet artistique de Capitale française de la culture.

« J’ai souhaité mobiliser une équipe expérimentée, très proche du territoire et des richesses humaines, culturelles et patrimoniales qui l’animent. Grâce à l’expertise et la créativité de ce commissariat artistique, nous avons la garantie d’une programmation fidèle à notre ancrage territorial », explique Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Ils ont pour mission, avec la régie autonome du projet, de dessiner le programme des festivités. Avec un défi : qu’il soit en accord avec le projet labellisé proposé au départ et qu’il soit réparti sur les 72 communes du territoire.

Au début de l’été, un appel à initiative a été lancé pour réussir ce défi. Mi-novembre, 172 porteurs de projets ont proposé plus de 200 initiatives. « Les initiatives déposées sont en cours d’étude par le commissariat artistique et l’équipe dédiée de la Régie Autonome et les porteurs de projets seront informés dès que possible, et avant cette fin d’année, de la suite à donner », informe PMA. Un défi ambitieux, qui va laisser peu de temps pour tout mettre en place. 2024 approche. Quand à la cérémonie de lancement, si elle est bien dans les tuyaux, la date, elle, n’est pas encore connue.