Eurocks : la justice confirme l’interdiction de concert de Freeze Corleone dimanche

Le préfet avait pris un arrêté mardi (lire notre article) pour interdire sa venue, mais dès le lendemain, le rappeur ainsi que Territoire de Musique, qui organise Les Eurockéennes, avait déposé un référé-liberté devant le tribunal administratif de Besançon. L’audience s’est tenue ce jeudi 3 juillet dans l’après-midi. Et ce vendredi, le tribunal administratif annonce maintenir l’interdiction du concert.

En dehors du risque de trouble à l’ordre public, le tribunal administratif rappelle, dans un communiqué de presse, que « le préfet justifie également sa décision par le contexte géopolitique, particulièrement tendu faisant craindre que de tels propos n’engendrent des réactions violentes et des débordements parmi les festivaliers ».

Les requérants se défendaient ainsi : « Le chanteur et les organisateurs invoquaient l’atteinte grave et manifestement illégale portée par cette interdiction à la liberté d’expression et de libre communication des idées, la liberté de réunion, d’entreprendre et d’accès aux œuvres culturelles et, pour l’association, à la liberté de programmation des organisateurs d’évènements culturels. »