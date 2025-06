Eurocks : malaise au conseil départemental sur la venue de Freeze Corleone

Inconfort. Malaise. Gêne. Ce jeudi matin, tous les élus du conseil départemental du Territoire de Belfort étaient embêtés, lors de la séance du conseil départemental. En début de séance, il devait approuver une subvention de fonctionnement de 400 000 euros à l’association Territoire de Musiques, qui organise les Eurockéennes, ainsi que valider la convention liant la collectivité à l’association en mettant à disposition le Malsaucy pour le festival. Une formalité, normalement, surtout pour la collectivité qui est à l’origine de cet événement, en 1989. Pas pour cette édition.

La semaine dernière, le festival a reprogrammé deux artistes, à la suite de désistements, dont le rappeur Freeze Corleone (lire notre article). Une situation qui a ému. Le député du Rassemblement national s’en est étonné (lire notre article). « C’est un artiste qui, pour le moins, nous trouble », a interpellé Christian Rayot, du groupe minoritaire de gauche. « Qu’un adorateur d’Adof Hitler et du IIIe Reich puisse se présenter sur scène nous trouble », a-t-il ajouté, avant d’énumérer les noms de morts pour la France, présent sur les monuments aux morts de Grandvillars. Des noms qui font résonner la diversité des armées de la Libération et des ceux qui ont résisté. « Je suis surpris d’une telle programmation », s’est-il ému. « Pour la première fois en 17 ans, je ne voterai pas cette subvention si l’artiste n’est pas déprogrammé », a-t-il regretté. « Je le dis sans agressivité et en toute solennité. »