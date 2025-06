Eurocks : le député RN Guillaume Bigot veut déprogrammer Freeze Corleone

« Fidèles à ses valeurs associatives et éloignées des polémiques, les Eurockéennes ne souhaitent pas prendre part à un débat de parti politique », réagit le festival dans un mail adressé à notre rédaction. « Le festival précise toutefois que les subventions, qui représentent 5 % de son budget, ne sont pas fléchées sur la programmation artistique mais sur des actions territoriales, sociales et culturelles », ajoute-t-il.

Récemment, un collectif de fils et de filles de résistants s’est offusqué de la récupération politique de la symbolique de la Résistance par le Rassemblement national, alors que la formation politique dont il est l’héritier – le Front national – a été fondé par d’anciens Waffen SS (lire notre article). Ce collectif dénonce une révision de l’histoire. Le député s’en était ému. « Je tiens à réaffirmer le fait que je suis adhèrent du Rassemblement National et non du Front National, parti auquel je me suis toujours opposé, en raison des outrances inacceptables de Jean-Marie Le Pen », avait-il écrit dans sa réaction.

Si les statuts du parti ont bien été modifiés (la dernière fois en 2022 selon son site Internet), le lien entre les deux est clair. Selon le registre national des associations (lire ici), le Rassemblement national a bien été créé le 27 octobre 1972, date de création du Front national, lorsque ses statuts ont été déposés en préfecture. « Je suis et resterai un fervent héritier de la pensée gaulliste et non celle du traitre Pétain comme ces personnes tentent de le faire croire, se défend toutefois Guillaume Bigot, dans sa réaction. Le RN est aujourd’hui le parti qui défend le mieux cette ligne populaire et patriote qui considère que la politique de notre pays doit être à la main du peuple français. »

Mediapart a exhumé récemment des écrits racistes, antisémites et homophobes de la députée Caroline Parmentier, qui écrivait dans le journal pétainiste Présent.