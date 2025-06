Eurocks : Freeze Corleone et Pogo Car Crash Control rejoignent la programmation

Le groupe nantais Ultra Vomit, prévu sur la Grande Scène le jeudi 4 juillet, a été contraint d’annuler sa venue. En cause : une blessure au dos de son chanteur. Les amateurs de métal devront donc patienter avant de revoir les pastiches musicaux du quatuor. Pour compenser, les Eurocks misent sur une énergie brute et abrasive en accueillant Pogo Car Crash Control. Le groupe punk-métal francilien se produira finalement le vendredi à 1h du matin sur la scène de la Plage.

Autre désistement notable, celui d’Uncle Waffles, qui devait se produire le dimanche 6 juillet. Les organisateurs ont exprimé leur frustration sur Instagram : « Raison indépendante de notre volonté, on n’en dit pas plus, mais on a bien les nerfs contre certains », peut-on lire dans un post au ton inhabituellement agacé.

Pour combler ce trou de dernière minute, le festival a annoncé Freeze Corleone. Le rappeur, figure incontournable de la scène drill française, montera sur la scène de la Plage dimanche 6 juillet à 19h.