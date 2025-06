À Belfort, les enfants de Résistants se lèvent contre la révision de l’histoire

Au-delà de la polémique, le collectif s’inquiète d’un phénomène plus large : l’oubli. « L’extrême droite essaye de se positionner en héritière de De Gaulle, et non de Pétain. Ils effacent l’histoire et le temps joue avec eux », déplore Philippe Gury.

Il pointe un déficit de transmission auprès des jeunes générations. Une professeure, membre du collectif, témoigne : « Aujourd’hui, au collège, les jeunes identifient la Seconde Guerre mondiale à quelques films. « Mais ça n’a pas existé », me disent-ils. » Elle souligne aussi que des œuvres comme Nuit et Brouillard, documentaire qui traite de la déportation et des camps d’extermination nazis de la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus projetées en classe. « Il y a dix ans, c’était encore le cas. »

« Les jeunes ne connaissent plus Jean-Marie Le Pen, et ces phrases sur les fours crématoires par exemple. » (NDLR : Jean-Marie Le Pen avait qualifié les chambres à gaz de « point de détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ».)